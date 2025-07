Sotto le Nuvole: in anteprima esclusiva il poster del film di Gianfranco Rosi in concorso a Venezia

News Cinema

Vi mostriamo in anteprima esclusiva il poster di Sotto Le Nuvole, il nuovo film documentario, in concorso al Festival di Venezia 2025, con cui Gianfranco Rosi cercherà di bissare il Leone d'Oro ottenuto con Sacro GRA nel 2013. Il film sarà nei cinema dal 18 settembre con 01Distribution.

Sono oramai quasi vent'anni (Below Sea Level è del 2008) che Gianfranco Rosi è uno dei più importanti documentaristi in circolazione, uno dei pochi autori (sono in cinque negli ultimi venticinque anni) a essere stato capace di vincere, coi suoi film, sia il Leone d'oro a Venezia (con Sacro GRA) che l'Orso d'oro a Berlino (con Fuocoammare).

Con Venezia in particolare, il legame di Rosi è particolare, visto che lì ha presentato anche El sicario - Room 164 , Notturno e In viaggio.

Ora Rosi sarà di nuovo in corsa per il Leone, visto che il suo nuovo Sotto le nuvole è uno dei cinque film italiani che Alberto Barbera ha voluto nel concorso di Venezia 82.

Come forse saprete, Sotto le nuvole è un film nel quale l'occhio e l'obbiettivo di Rosi si sono andati a posare su Napoli, una città abbondantemente raccontata (anche) dal cinema, ma che secondo il direttore della Mostra il regista è stato in grado di mettere sullo schermo evitando il solito colore. Il film viene descritto come un mosaico affettuoso, filosofico, ironico sull’umanità della città, e questa è la sua trama ufficiale:

Tra il Golfo e il Vesuvio, la terra talvolta trema, le fumarole dei Campi Flegrei segnano l’aria. Sulle tracce della Storia, delle memorie del sottosuolo, in bianco e nero, una Napoli meno conosciuta si popola di vite. Sotto le nuvole c’è un territorio attraversato da abitanti, devoti, turisti, archeologi che scavano il passato, da chi, nei musei, cerca di dare ancora vita, e senso, a statue, frammenti, rovine. La circumvesuviana attraversa il paesaggio, cavalli da trotto si allenano sulla battigia. Un maestro di strada dedica il suo tempo al doposcuola per bambini e adolescenti, i vigili del fuoco vincono le piccole e grandi paure degli abitanti, le forze dell’ordine inseguono i tombaroli. Una nave siriana, nel porto di Torre Annunziata scarica il grano ucraino. La terra intorno al golfo è un’immensa macchina del tempo.

Qui di seguito invece potete vedere in anteprima esclusiva per Comingsoon.it il poster ufficiale di Sotto le nuvole, che arriverà nei cinema italiani il 18 settembre distribuito da 01 Distribution: