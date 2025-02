Sotto le foglie: ecco il trailer del nuovo film di François Ozon

News Cinema

Arriva al cinema il prossimo 10 aprile il nuovo film del celebrato autore francese, campione d'incassi in Francia. Ecco trailer e trama di Sotto le foglie.

François Ozon è senza dubbio uno dei più amati e celebrati registi francesi contemporanei, tanto coccolato dai grandi festival internazionali quanto apprezzato dal pubblico: lo dimostra anche il suo nuovo film, che si intitola Sotto le foglie e è stato presentato al Festival di San Sebastian (dove ha vinto Premio della giuria per la migliore sceneggiatura e quello per il miglior attore non protagonista, andato a Pierre Lottin) ed è poi diventato un campione d'incassi in Francia con quasi 700.000 spettatori; senza contare la candidatura al César ottenuta da Hélène Vincent, che del film è protagonista assieme a Josiane Balasko e Ludivine Sagnier.

In Sotto le foglie, Ozon racconta una vicenda gravida di intrighi e di mistero che richiama le atmosfere delle più celebri e riuscite storie di Agatha Christie e Georges Simenon: questa la trama ufficiale del film.

La premurosa nonna Michelle (Hélène Vincent) vive la sua tranquilla pensione in un piccolo villaggio della Borgogna, vicino alla migliore amica Marie-Claude (Josiane Balasko). Michelle non vede l’ora di trascorrere l’estate con il nipote Lucas, ma quando sua figlia Valérie (Ludivine Sagnier) e Lucas arrivano a casa le cose iniziano a prendere una strana piega e nulla sembra andare per il verso giusto: Valérie mangia dei funghi velenosi raccolti da Michelle e il ritorno di Vincent (Pierre Lottin), il figlio di Marie-Claude appena uscito di prigione, sembra sconvolgere ulteriormente gli equilibri...