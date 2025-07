Sotto il vestito niente: torna al cinema per il suo 40° anniversario il film dei fratelli Vanzina

News Cinema

Il giallo ambientato nel mondo della moda e nella Milano da bere degli anni 80 in sala dal 4 agosto grazie all'impegno di Cat People. E il 17 luglio Enrico Vanzina introdurrà una proiezione speciale del film al Cinema Troisi.

Mentre in questi giorni è possibile vedere al cinema il bellissimo restauro in 4K di 4 mosche di velluto grigio, ecco che quelli di Cat People, la distribuzione che si sta occupando da tempo del ritorno nelle sale del grande cinema di genere italiano, hanno già pronta la prossima mossa. Che in qualche modo sempre di giallo all'italiana riguarda.

Dal 4 agosto, con alcune anteprime previste per il 28 luglio, tornerà infatti nei cinema italiani in occasione del suo 40° anniversario Sotto il vestito niente, il thriller che i fratelli Vanzina realizzarono nel 1985 fotografando una stagione e un'universo: gli anni Ottanta e la cosiddetta "Milano da da bere" e il mondo della moda fatto di lusso, esagerazioni e apparenze. A partire dall'omonimo best seller di Marco Parma cui i Vanzina, coadiuvati alla sceneggiatura da Franco Ferrini, si ispirarono liberamente, il film applica a quel mondo uno sguardo tagliente e disilluso capace di fondere il giallo classico all’estetica di quegli anni, tessendo una tela luccicante attorno alla storia della scomparsa di una modella statunitense.

Sotto il vestito niente è uno dei titoli più audaci dei Vanzina, che si ispirarono dichiaratamente ai capolavori di Brian De Palma Vestito per uccidere e Omicidio a luci rosse, mutuando dall'americano anche le musiche inconfondibili di Pino Donaggio, e mescondao suggestioni suggestioni hitchcockiane icon il pop di quegli anni.

Il risultato fu quello di un film che mescola atmosfere da fashion thriller e tensione da poliziesco e che risulta in un intrigante mix tra cinema di genere e lettura di un’epoca. Nel cast troviamo la bellissima supermodella Renée Simonsen, protagonista al fianco di attori come Donald Pleasence, Carole Bouquet e Tom Schanley.

Qui di seguito trovate il nuovo trailer di Sotto il vestito niente, che il 17 luglio verrà proiettato alle ore 18 al Cinema Troisi di Roma introdotto da Enrico Vanzina.

Sotto il vestito niente: il trailer del film