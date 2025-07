4 mosche di velluto grigio: la potenza delle immagini di ieri, e il cinema di oggi che ne è sempre più povero

News Cinema

Torna al cinema, in versione restaurata in 4K, uno dei film fondamentali della carriera del grande Dario Argento. Da rivedere per la potenza delle sue immagini, ma non solo: anche per come sapeva leggere la società e i caratteri.

Nei miei ricordi, 4 mosche di velluto grigio è il primo film di Dario Argento che io abbia mai visto (in televisione, con mio padre). Forse per questo, nei miei ricordi 4 mosche di velluto grigio è anche il film di Dario Argento che forse - forse, perché se la batte con Suspiria e con Profondo rosso - ho visto più volte; di certo è quello che ho visto di più della Trilogia degli animali, che comprende anche i precedenti L’uccello dalle piume di cristallo e Il gatto a nove code. Ma questo mio particolare legame con il film forse dipende anche dal fatto che ha qualcosa, dentro, che lo rende particolarmente affascinante.

4 mosche di velluto grigio: il trailer

4 Mosche di velluto grigio: Il Trailer Ufficiale della versione integrale e restaurata del Film di Dario Argento - HD

Nella filmografia di Dario Argento, 4 mosche di velluto grigio è un film importante, anzi: fondamentale, da diversi punti di vista. Si fa un gran parlare - a ragione: l’ho fatto anche io - di quanto Profondo rosso sia stato fondamentale nel passaggio fatto dall’autore dal giallo all’italiana (genere cui 4 mosche di velluto grigio appartiene ancora totalmente, almeno in apparenza) all’horror, e nello sbloccare una metafisica cinematografica che porta lo spettatore in territori ambigui e destabilizzanti. Eppure, a ben vedere, molte delle caratteristiche di Profondo rosso sono già rintracciabili in 4 mosche di velluto grigio, che ha molto più in comune con quel che ha Argento ha fatto dopo che non con gli altri film della Trilogia degli animali.





Fin dai primissimi minuti, si capisce come mettere piede dentro 4 mosche di velluto grigio voglia dire fare i conti con un territorio ambiguo, sdrucciolevole: il piede non lo si appoggia su un pavimento duro, ma su una specie di sabbia mobile che pare pronta a inghiottirti al primo passo falso. Che Roberto Tobias poi sia immediatamente raccontato attraverso un’ossessione, quella per la figura di nero vestita che pare seguirlo ovunque, e che finirà per uccidere (dando così inizio a una nuova ossessione di segno uguale e contrario), non è solo un’esigenza di trama, ma il modo in cui Argento ci conduce all’interno di un labirinto psicologico dove tutto è ingannevole, mutevole, generatore di una sorta di confusione che spiazza e sorprende.





Non era la prima volta che Argento ricostruiva i luoghi dell’azione in città differenti, ma qui il senso di indeterminatezza geografico esplode, e assieme a esso i generi sembrano mescolarsi in maniera nuova e imprevedibile: perché sì, il giallo inizia a inclinarsi verso l’horror, ma è soprattutto l’irrompere della commedia a sorprendere, con tutte le scene che coinvolgono il postino con occhiali spessi come fondi di bottiglia, o certi modi con cui viene raccontato quel personaggio di esuberante modernità che è l’investigatore omosessuale di Jean-Pierre Marielle, o alcune sfumature di “Dio”, il personaggio del fondamentale vagabondo che Argento volle recuperare dal romanzo da cui aveva tratto L’uccello dalle piume di cristallo, “La statua che urla” di Fredric Brown, e che decise di affidare a un Bud Spencer che - attenzione - era già il Bud Spencer che tutti conosciamo (così come Oreste Lionello era già Oreste Lionello).





Dialoghi bizzarri, situazioni surreali, montaggio che sembra saltare di palo in frasca, abiura di ogni ideale di struttura e coerenza narrativa: ma anche la sensazione costante che ci sia una logica spietata e diabolica dietro all’atmosfera onirica che caratterizza il tutto. Merito, soprattutto, della visionarietà di Argento, che a più di cinquant’anni di distanza colpisce ancora per la radicalità e per la qualità, facendoci rendere conto ancora di più, ce ne fosse stato davvero il bisogno, di quanto poveri siano i tempi che viviamo (anche) dal punto di vista delle immagini: immagini che in 4 mosche di velluto grigio sono sontuose e straordinarie, rimangono impresse nella retina come nella memoria - mi vengono in mente almeno tre o quattro celebrati registi internazionali che nemmeno pagando oro raggiungerebbero la forza di scene come quelle dell’incubo di Roberto che sta per essere decapitato, girata da Argento presso la Grande moschea di Kairouan - e che culminano in uno dei ralenti più famosi e affascinanti di tutta la storia del cinema.





E però attenzione, perché 4 mosche di velluto grigio è anche altro: un film sull’ossessione della sorveglianza, sullo stalking, qualcuno direbbe su quel tema oggi sbandieratissimo della salute mentale; ma ancora di più, e soprattutto, su quel terreno di crudeltà grandi e piccole che è la coppia.

Argento lo girò nel 1971, mentre era sposato con Marisa Casale (la mamma di sua figlia Fiore): i due divorziarono l’anno successivo. Il regista ha raccontato in una recente intervista che, dopo aver visto il film, Casale gli chiese: “ma cosa ti ho fatto?”.

Per rimanere, e chiudere, sul versante matrimoniale, Mimsy Farmer, che interpreta Nina, la moglie di Roberto, si era appena sposata con Vincenzo Cerami; Francine Racette, l’attrice che dà il volto a Dalia, la cugina di Nina che non esita a avere un flirt con Roberto, si sposerà con Donald Sutherland l’anno successivo.