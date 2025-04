Sonic 3 - Il Film in Blu-ray e Ultra HD 4K, anche steelbook in edizione limitata

News Cinema

Sonic 3 - Il Film, dopo il grande successo al boxoffice, approda in versione digitale fisica, per collezionisti e non: ecco i contenuti delle versioni Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd, anche in steelbook da collezione a tiratura limitata.

Anche se Un film Minecraft l'ha spodestato dalla sua medaglia d'argento come più remunerativo adattamento cinematografico di un videogioco, l'ultimo Sonic 3 - Il film non demorde: il suo successo al cinema, superiore a quello dei capitoli precedenti, assicura alla SEGA e alla Paramount di continuare la saga ancora a lungo sul grande schermo. Dopo la disponibilità in streaming, ecco arrivare la versione fisica del lungometraggio di Jeff Fowler, in Ultra HD 4K, Blu-ray e dvd, con alcune edizioni limitate in steelbook. Quali sono i contenuti extra? Leggi anche Sonic 3, nella promozione si recupera per scherzo il "Sonic orrido" del trailer del 2019

Sonic 3 - Il film, i contenuti extra della versione digitale fisica