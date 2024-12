Sonic 3, nella promozione si recupera per scherzo il "Sonic orrido" del trailer del 2019

News Cinema

Non è la prima volta che si prende in giro "Ugly Sonic", il primo design del personaggio per i suoi film, respinto dai fan nel 2019. Questa volta lo scherzo arriva dalla stessa Paramount, con un concorso per vincere un maglione natalizio con la sua faccia, prima dell'uscita di Sonic 3 il 1° gennaio (col look corretto, tranquilli).

Forse nel mondo di internet, così veloce, è già storia: cinque anni fa il primo trailer di Sonic - Il Film presentava un design del personaggio che indignò i fan per la sua bruttezza (o per lo meno per la sua scarsa aderenza al look originale del porcospino blu): la reazione sui social fu così rabbiosa che la Paramount e il regista decisero di rimandare l'uscita del lungometraggio per rivedere il suo modello. Ora quella doccia fredda è passata, la saga cinematografica funziona al boxoffice, e dal 1° gennaio vedremo al cinema Sonic 3 - Il Film. Per promuoverlo, la major fa anche dell'autoironia...

Il maglione di Ugly Sonic per festeggiare Sonic 3

Sonic 3 - Il film arriva il 1° gennaio 2025 al cinema e c'è una certa attesa: ci aspetta lo Shadow doppiato in originale da Keanu Reeves, mentre il dr. Robotnik addirittura si sdoppia (Jim Carrey interpreta lui e il suo nonno diabolico). La saga cinematografica diretta da Jeff Fowler si è rivelata un buon affare promozionale per la SEGA e la Paramount, che ora può permettersi di scherzare sul clamoroso passo falso del 2019, quando l'iniziale design di Sonic nel trailer del primo capitolo sconvolse i fan. Da allora in realtà il cestinato "Ugly Sonic", così com'è stato definito nel mondo nerdico, ha guadagnato una popolarità paradossale, comparendo come cammeo già in Cip & Ciop Agenti Speciali del 2022. La major ha allora deciso di indire negli USA un concorso legato agli acquisti digitali del primo film: la possibilità di vincere un maglione natalizio, capo tradizionale già legato al concetto di "orrido", con un ricamo che riproduce appunto il Sonic orrido. La tranquillità del boxoffice dà la possibilità evidentemente di lasciarsi andare all'autoironia... e siamo sicuri peraltro che il maglione acquisirà un valore mostruoso per i collezionisti.