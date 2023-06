Society of the Snow: da J.A. Bayona un altro film sui sopravvissuti diventati cannibali nel disastro aereo del 1972

News Cinema

Dopo Alive di Frank Marshall, un altro film, Society of the Snow. La Sociedad de la nieve, di J.A. Bayona riporta al cinema per Netflix il disastro aereo del 1972 che trasformò in cannibali i sopravvissuti della squadra di rugby uruguyana.

Nel 1993 Frank Marshall realizzò il film Alive - Sopravvissuti, sua seconda regia, e venne a Roma a presentarlo, accompagnato da due dei protagonisti di una vicenda che aveva fatto storia: quella della squadra di rugby uruguyana, precipitata con l'aereo sulle Ande il 13 ottobre 1972 mentre si recava in Cile. Tra morti e feriti (i passeggeri erano 45), i sopravvissuti riuscirono a tenersi in vita mangiando la carne dei compagni deceduti, dopo che le ricerche erano state interrotte per le proibitive condizioni atmosferiche della zona. Oggi quella storia che impressionò il mondo è stata ri-raccontata per Netflix da J.A. Bayona nel film Society of the Snow, o meglio, La sociedad de la nieve, in cui tornerà a collaborare col compositore Michael Giacchino.

Society of the Snow - La Sociedad de la Nieve

Society of the Snow è recitato in lingua spagnola e la sceneggiatura che racconta di nuovo la storia dei sopravvissuti, è scritta da Bayona con Bernat Villaplana, Jaime Marques e Nicolàs Casariego, dal libro di Pablo Vierci "La sociedad de la nieve". Le riprese, a quanto scrive The Hollywood Reporter, sono già terminate e si sono svolte in Spagna, Uruguay e Cile, inclusa la appropriatamente nominata Valle delle Lacrime, dove si schiantò l'aereo. Il cast è composto da Enzo Vogrincic Roldán, Matías Recalt, Agustín Pardella, Tomas Wolf, Diego Ariel Vegezzi, Esteban Kukuriczka, Francisco Romero, Rafael Federman, Felipe González Otaño, Agustín Della Corte, Valentino Alonso, Simón Hempe, Fernando Contigiani García, Benjamín Segura e Jerónimo Bosia. Netflix distribuirà il film in tutto il mondo, ma non è ancora stata annunciata una data. Qua sotto Bayona col suo direttore della fotografia in un video dal set del film.