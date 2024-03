SNL 1975: il film sul dietro le quinte della prima puntata del Saturday Night Live Show aggiunge J. K. Simmons al cast

News Cinema

Cresce la curiosità per SNL 1975, titolo provvisorio del film di Jason Reitman che riporta in vita gli inizi della mitica trasmissione con John Belushi, Dan Aykroyd. Bill Murray e tutti gli altri. Ecco le aggiunte al cast e chi interpreta chi.

Come forse già saprete, rivivranno in un film i primi, gloriosi tempi del leggendario Saturday Night Live, lo show del sabato sera, rigorosamente dal vivo, che continua tutt'oggi e ha lanciato innumerevoli talenti comici come quello di John Belushi, Dan Aykroyd, Bill Murray, Gilda Radner e moltissimi altri. A portarli sul grande schermo in un film intitolato provvisoriamente SNL 1975, è un regista non nuovo a queste operazioni nostalgia, Jason Reitman, che dopo quello al paterno Ghostbusters, ha deciso di rendere omaggio ai comici della generazione del padre. Parliamo del film in occasione dell'aggiunta al cast del premio Oscar J. K. Simmons, di Billy Brick, Joe Crest, Taylor Gray e Mcabe Gregg, e approfittiamo dell'occasione anche per vedere chi è già stato scritturato e avrà il non facile compito di non far rimpiangere gli originali.

SNL 1975: il cast e i personaggi

SNL 1975, per ora chiamiamolo così, è prodotto dalla Sony e si basa proprio sul racconto del dietro le quinte della prima trasmissione del Saturday NIght Live, che andò in onda da New York l'11 ottobre 1975, condotto da George Carlin. Partiamo dalle aggiunte al cast per arrivare poi agli attori già scelti in precedenza e capire a chi toccherà il compito più arduo. J. K. Simmons sarà il celebre comico Milton Berle, Joe Chrest il co-creatore della rubrica di Bill Murray "Weekend Update", Herb Sargent, mentre Tayllor Gray e Mccabe Gregg saranno Al Franken e Tom Davis, scenegguatori e coppia comica nel duo Franken & Davis. Per il momento nnn si conosce il ruolo di Billy Brick. In precedenza era stato annunciato che la rivelazione di The Fabelmans, Gabriel LaBelle, sarà il creatore dello show, Lorne Michaels, Matt Wood (che avrà a parer nostro il compito più difficile) sarà John Belushi, Ella Hunt darà il volto a Gilda Radner, Cory Michael Smith a Chevy Chase, mentre Dylan O'Brien sarà Dan Aykroyd. A Lamorne Morris spetterà il compito di interpretare il quasi omonimo Garrett Morris, Kim Matula sarà Jane Curtin, Emily Fairn è Laraine Newman Nicholas Podany è Billy Crystal, Tommy Dewey è Michael O' Donoghue, Nick Braun è Jim Henson. Ci sono inoltre Cooper Hoffman, Finn Wolfhard e Kaia Gerber. Un cast impressionante, per un film corale, scritto da Reitman e Gil Kenan dopo una serie di interviste coi membri sopravvissuti del cast, gli autori e la troupe che hanno condiviso i loro ricordi di quel concitato e storico debutto.