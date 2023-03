Slash si dà all'horror: il chitarrista lancia la società di produzione BerserkerGang

News Cinema

Musica rock e cinema horror vanno da sempre a braccetto, dopo Rob Zombie anche Slash passa all'horror, per ora come produttore, con la sua nuova BerserkerGang.

C'è un legame profondo, da sempre, tra rock e cinema horror. Dopo i Black Sabbath che presero il nome dal titolo inglese di I tre volti della paura di Mario Bava, Rob Zombie, passato con successo alla regia, l'interpretazione di Alice Cooper in Il signore del male di John Carpenter, Marilyn Manson in Strade perdute di Lynch e la recente incursione dei Foo Fighters nel genere con Studio 666 (più molti altri che non stiamo a citare), tocca adesso a Saul Hudson, meglio noto come Slash, ex Guns N' Roses, arrivare al cinema dell'orrore. Il chitarrista britannico, naturalizzato americano, ha infatti fondato con altri esperti del genere una società indipendente, la BerserkerGang, con l'obiettivo di produrre film "di paura".

Gli obiettivi di Slash produttore horror

Assieme a Slash nella BerserkerGang ci sono professionisti del genere come Michael Paszt, James Fler e Andrew T. Hunt di Raven Banner, Rodrigo Gudiño, regista e fondatore della rivista Rue Morgue e il produttore Pasha Patriki di Hangar 18 Media. Questo ha dichiarato Slash in occasione dell'annuncio: "Sono sempre stato un grande fan dell'horror, specialmente dell'epoca in cui i film dell'orrore facevano una paura matta. Voglio entrare nel cuore dell'attività di produzione per provare a fare dei film che vorrei vedere". Di recente il musicista ha partecipato alla colonna sonora e come produttore esecutivo dell'horror The Breach, che è stato presentato al FrightFest inglese e dovrebbe uscire entro la fine dell'anno al cinema. Da quel film, prodotto da Raven Banner e Rodrigo Gudino, è nata l'idea della Berserker Gang, il cui scopo è, secondo Andrew T. Hunt, "la qualità prima della quantità. Sceglieremo in modo selettivo i progetti che tutti noi pensiamo rappresentino al meglio il nostro brand". Al momento non è ancora stato annunciato alcun titolo, che verrà rivelato durante il prossimo festival di Cannes. "Lo slogan della società è 'Film forgiati con furia', e questo dà l'idea di dove vogliamo avventurarci", ha aggiunto Gudino. Per cui aspettiamo fiduciosi, che di begli horror c'è sempre bisogno.

(foto di Slash da Wikimedia Commons, di Andreas Lowen, 2015)