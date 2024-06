Sister Act: Whoopi Goldberg riunisce il coro di Sister Act 2 e fa di nuovo cantare agli ex bambini Oh Happy Day

News Cinema

In occasione del trentesimo anniversario di Sister Act 2 - Più svitata che mai, Whoopi Goldberg ha riunito il cast del film, che ormai è decisamente adulto, per ricreare una delle scene più memorabili del sequel di Sister Act: quella in cui Suor Maria Claretta fa cantare a un coro di bambini "Oh, Happy Day", il che significa che alla rimpatriata non hanno partecipato soltanto attori dal ruolo significativo come Kathy Najimy, ma anche gli ex bambini diretti dalla travolgente protagonista. Per fortuna esiste un video dell'allegro evento, che prontamente vi mostriamo.

La reunion canterina del cast di Sister Act 2

Alla reunion del cast di Sister Act 2 ha partecipato innanzitutto Ryan Toby, che nel film interpretava il giovane Ahmal. Il coro ha intonato anche "Joyful Joyful", e al posto di Lauryn Hill, sfortunatamente assente, c'era la cantante professionista Tanya Trotter. Nel sentire il brano, Whoopi Goldberg si è sciolta in lacrime, dopodiché ha voluto ricordare che il pubblico si è riconosciuto nei personaggi di Sister Act 2 e che proprio per questa ragione il film ha avuto grande successo:

In qualunque parte del mondo tu sia, non importa quanti anni hai, perché quando vedi il film hai l’età di quei bambini. Hai la loro età e ti ricordi quanto eri felice di non dover frequentare una scuola cattolica. Ma poi pensi a quanto ti sia dispiaciuto non frequentare una scuola cattolica e non incontrare insegnanti come il mio personaggio.

Insieme a Ryan Toby e oltre a Kathy Najimy, hanno partecipato al gradevole ritrovo: Wendy Makkena, Sheryl Lee Ralph, Monica Calhoun, Alex Martin, David Kater, Frank Odell Howard, Dionna Nichelle, Jermaine Montell, Tanya Trotter, DeeDee Magno Hall, Ashley Thompson e Deondray Gossfield. Gli assenti hanno mandato un video, e fra questi Jennifer Love-Hewitt, che all'epoca aveva solo 13 anni. Ecco le sue parole:

Ero molto giovane, un'adolescente. Ho avuto la fortuna di lavorare con la regina Whoopi Goldberg, la persona più gentile e cool che abbia mai incontrato.

Sister Act 2, a differenza di Sister Act non è stato apprezzato dalla critica. tuttavia ha entusiasmato il pubblico, incassando globalmente 125 milioni di dollari, di cui 57 nei soli Stati Uniti.

E Sister Act 3? Se ne parla da un bel po’ di tempo e, nel 2022, Whoopi Goldberg aveva detto che avrebbe voluto nel cast Keke Palmer e Lizzo. All’epoca l'attrice aveva spiegato:

Voglio più persone possibili e tutte con il desiderio di divertirsi, perché ho veramente e disperatamente bisogno di divertirmi.

Whoopi aveva aggiunto che lei e Tyler Perry erano al lavoro sul film e che mancava poco al completamento della sceneggiatura. Ma torniamo a Sister Act 2 - Più svitata che mai. Ecco il video della reunion: