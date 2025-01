Simone Veil - la Donna del Secolo: una clip in esclusiva anteprima del film al cinema il 27 e dal 30 gennaio

News Cinema

Arriva al cinema per il Giorno della Memoria il 27 gennaio e poi dal 30 il film biografico Simone Veil - La donna del secolo, dedicato alla prima donna Presidente del Parlamento Europeo, sopravvissuta alle persecuzioni naziste. Ve lo presentiamo con una clip in esclusiva anteprima.

In occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio, arriva al cinema con Wanted Cinema, per tornarci poi il 30 gennaio, il biopic francese di Olivier Dahan,Simone Veil – La Donna del Secolo, con protagonista Elsa Zylberstein nel ruolo della prima donna presidente del Parlamento europeo, mentre Rebecca Marder interpreta la sua versione di giovane donna magistrato. Un racconto struggente che parte dall’infanzia, figlia di una famiglia ebrea vittima della deportazione nel campo di concentramento di Auschwitz durante la Seconda guerra mondiale. Sopravvissuta alla tragedia del secolo, la Veil dimostra la sua determinazione sin dall’adolescenza partecipando a importanti battaglie politiche e lottando per i diritti delle donne, facendo dell’avversione per le ingiustizie il credo durante tutta la sua carriera politica. Siamo lieti di presentarvi il film con una clip in anteprima esclusiva in cui la giovane Simone dichiara la propria ferrea volontà di diventare magistrato.



Simone Veil - La Donna del Secolo: Una Clip Ufficiale italiana in anteprima esclusiva del Film - HD

Simone Veil - La Donna del Secolo: il regista e gli altri attori