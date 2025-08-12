TGCom24
Simon Pegg
Quentin Tarantino
Simon Pegg ricorda con rimpianto la versione fuori di testa di Star Trek di Quentin Tarantino

Daniela Catelli

Simon Pegg torna a parlare di uno dei progetti accantonati di Quentin Tarantino, la versione di Star Trek che definisce completamente folle. Chissà se un giorno potremo almeno leggere la sceneggiatura.

Ricorderete tutti che nelle ultime incarnazioni cinematografiche di Star Trek, Simon Pegg interpretava l'ingegnere scozzese Montgomery Scott, che in origine aveva il volto di James Doohan. L'attore, durante un panel al Fan Expo Boston, ha raccontato di aver avuto l'occasione di leggere la sceneggiatura scritta da Quentin Tarantino e mai realizzata per un film della serie, che speriamo un giorno venga almeno pubblicata. E che si trattava di un'opera che ha definito fuori di testa. Ma vediamo meglio cosa ha detto Pegg in proposito.

Simon Pegg e la sceneggiatura di Tarantino per Star Trek

Parlando del copione di Tarantino per Star Trek. Simon Pegg ha detto: "Era quello che nell'ambiente definiamo "batshit crazy" (ovvero totalmente fuori di testa, ma detto in modo più pittoresco, ndr). "Era tutto quello che ci si aspetterebbe da una sceneggiatura di Star Trek scritta da Tarantino. Penso che sarebbe stata un'incredibile rarità vedere Star Trek attraverso il suo sguardo. Non so però come sarebbe stata accolta dai fan, ma certo sarebbe stata una cosa interessante".

Ricapitolando in breve quanto successo all'epoca, verso la fine del 2017 venne annunciato che la Paramount e il produttore di Star Trek, J.J. Abrams, avevano accettato una proposta di Tarantino per un nuovo film della serie, su cui avrebbe lavorato lo sceneggiatore di Revenant, Mark. L. Smith. Nel 2023 quest'ultimo ha raccontato a Collider che un ostacolo fondamentale per portare avanti il progetto, fu il fatto che Tarantino era preoccupato che Star Trek sarebbe stato il suo ultimo film: "Quentin ed io abbiamo dialogato a lungo, lui avrebbe sviluppato alcune cose, ma poi ha cominciato a preoccuparsi del numero, del suo numero non ufficiale di film. Ricordo che stavamo parlando e mi disse. "Se penso all'idea che Star Trek potrebbe essere il mio ultimo film, l'ultima cosa che farò, (mi chiedo) è così che voglio finire?" E penso che quello sia stato l'ostacolo che non è riuscito a superare, quindi la sceneggiatura sta ancora sulla sua scrivania". In proposito sappiamo che la versione tarantiniana avrebbe preso spunto dal diciassettesimo episodio della seconda stagione della serie classica di Star Trek, A Piece of the Action (da noi Chicago, anni '20), in cui l'equipaggio dell'Enterprise si trova su un pianeta che ha preso a modello la "cultura" mafiosa degli anni Venti. Un episodio in costume molto amato, che possiamo solo immaginare cosa sarebbe diventato nelle mani di Tarantino: una sorta di Star Trek in salsa Pulp Fiction che purtroppo non vedremo mai.

