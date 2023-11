Silent Night: celebriamo il ritorno del grande John Woo con i suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'autore di alcuni dei più celebrati action contemporanei ha avuto una carriera folgorante sia ad Hong Kong che a Hollywood. Questi i film in streaming che lo hanno reso un'icona del genere.

L’imminente arrivo sugli schermi italiani dell’action Silent Night che vede protagonista Joel Kinnaman segna il ritorno dietro la macchina da presa del leggendario John Woo, maestro dell’action che da Hong Kong ha portato la sua arte a Hollywood negli anni ‘90 producendo una serie di lungometraggi di grande successo, oltre ovviamente che di culto. Eccovi i cinque film in streaming con cui vogliamo dunque celebrare il ritorno di un cineasta unico, con una sua visione del cinema di genere inarrivata e inimitabile. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti dal grande John Woo

A Better Tomorrow (1986)

Il primo, grande capolavoro di azione e sparatutto firmato da Woo vede protagonista un Chow Yun-Fat in forma davvero smagliante, protagonista iperbolico e carismatico che diventa scena dopo scena sempre più cazzate con l’idea di cinema dell’autore. A Better Tomorrow possiede momenti di spettacolo folgorante alternati con una densità emotiva e suggestioni davvero capaci di catturare. Un mix clamoroso che diventerà ancor più potente con The Killer, purtroppo non disponibile in streaming. Incredibile…Disponibile su Amazon Prime Video.

Face/Off - Due facce di un assassino (1997)

Dopo un paio di film “di preparazione” negli States John Woo sforna il suo capolavoro hollywoodiano, un gioco di specchi scatenato ed elettrizzante che cambia le regole dell’action in maniera definitiva. Nicolas Cage e John Travolta fanno di Face/Off - Due facce di un assassino uno spettacolo memorabile, cadenzato, meraviglioso da vivere. C’è anche una magnifica Joan Allen a supporto. Che film pazzesco divenne a suo tempo questo, un qualcosa di mai visto prima e a conti fatti irripetibile. Matrix non sarebbe stato possibile senza Woo. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Mission: Impossible 2 (2000)

Il maggior successo commerciale di John Woo negli Stati Uniti è un sequel libero e funambolico del film di Brian De Palma. Tom Cruise conduce Mission: Impossible 2 dentro i meandri ecclesi dell’azione quasi sublimata, sorretta da un canovaccio di storia che serve per legare tra loro scene d’azione semplicemente meravigliose da vedere. Un film che rende la saga di Ethan Hunt in qualche modo epica, addirittura mitica. Thandie Newton come Hunt-lady funziona splendidamente, il resto è cinema viscerale e arioso. Un trionfo. Forse ancora oggi l’episodio maggiormente entusiasmante del franchise. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Windtalkers (2002)

Il film di guerra che vede ancora una volta protagonista Nicolas Cage ci mette di fronte un Woo che tenta di coniugare - riuscendoci solo in parte - spettacolo e dramma del conflitto. Windtalkers si sviluppa come un kolossal che propone una visione non eroica della guerra, tutt’altro, pur confermandosi uno spettacolo incredibile da vedere. Cinema ancora una volta costruito con una visione precisa e personale, di non semplice fruizione ma di sicuro impatto emotivo. Noi continuiamo ad amarlo, nonostante gli evidenti difetti. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Rai Play.

La battaglia dei tre regni (2008)

Tornato in patria dopo i successi - e qualche delusione - americani, John Woo dirige un affresco storico di rara compattezza. La battaglia dei tre regni, in qualsiasi delle versioni in cui è uscito, rappresenta un kolossal denso, schierato, folgorante nelle immagini e nel montaggio. Quando poi nel cast si trova un certo Tony Leung, ecco che tutto si eleva. Impossibile non amare questo film vasto, sincero nelle sue imperfezioni, vibrante. Le sequenze di battaglia sono cinema puro, di stomaco e anima. Poderoso. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Amazon Prime Video.