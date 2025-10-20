TGCom24
News Cinema

Sigourney Weaver difende Alien 3 di David Fincher: "È così diverso dai primi due, mi piace"

Domenico Misciagna

Per David Fincher non fu facile portare a casa Alien 3, ma Sigourney Weaver non è d'accordo con chi liquida il terzo capitolo della saga. Al Comic Con di New York si è schierata al fianco del regista (come vi si era schierata allora).

Sigourney Weaver difende Alien 3 di David Fincher: "È così diverso dai primi due, mi piace"

Tutta la lavorazione dell'Alien³ (1992) di David Fincher, come ricorderanno gli appassionati della saga, fu assai sofferta: il copione utilizzato alla fine era un mosaico di stesure precedenti di varie mani, e il risultato finale fu anche pesantemente rimontato dalla produzione, com'è evidente confrontandolo con l'estesa "Assembly Cut" curata dal producer Charles de Lauzirika nel 2003. In mezzo a questo bailamme sotto il tetto della fu-20th Century Fox, c'era sempre Sigourney Weaver, la quale aveva però abbastanza esperienza da intuire che in quel regista esordiente, proveniente dai videoclip, c'era del genio. L'attrice è tornata a parlare del terzo Alien, ospite del Comic Con a New York. Leggi anche Sigourney Weaver al Comic-Con: Ripley potrebbe tornare in un film di Alien grazie a Walter Hill

Alien 3, Sigourney Weaver lo ricorda comunque con piacere e lo difende

Con un budget intorno ai 60 milioni di dollari, Alien³ di David Fincher ne raccolse al boxoffice mondiale circa 170: non fu quindi un grande successo, ma nemmeno un flop, tanto che nel 1997 arrivò Alien: La clonazione di Jean-Pierre Jeunet, segno che la dificile gestazione del terzo capitolo non allontanò del tutto la Fox dal franchise. Certo i rapporti budget / incassi dell'Alien (1979) di Ridley Scott e dell'Aliens - Scontro finale (1986) di James Cameron erano stati rispettivamente di 14 milioni per 188 e di 18.5 per oltre 130, perciò fu la prima "frenata" del franchise. Ma era davvero da dimenticare? Sigourney Weaver alias Ripley non ne nasconde i problemi, specialmente della scartata stesura di Vincent Ward: "C'erano monaci nelllo spazio, una sorta di giardino medioevale. Il mio personaggio, mi pare di ricordare, era precipitato, rimanevo in coma per tipo la metà del film. Non è che andassi pazza di quel copione... sento che David avrebbe voluto avere la possibilità di metterci mano prima che girassimo. Ritardammo l'inizio delle riprese, ma non abbastanza da permettergli di risolverne i tanti problemi. Penso che avessimo un favoloso gruppo di attori, una troupe fantastica. Per me mantiene una sua importanza, non sto lì a paragonare i film tra di loro." Nello specifico, Sigourney difende a spada tratta proprio Fincher, che sarebbe diventato una leggenda di lì a poco con Se7en, lodando l'approccio generale dello studio alla saga: "Mi piace Alien³ proprio perché è così diverso dai primi due. Pensavo che la Fox fosse intelligente a scegliere registi di talento che volevano trattare la storia di Alien sempre in modo diverso.... Avevo una fiducia totale in David."

Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
