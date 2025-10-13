Sigourney Weaver al Comic-Con: Ripley potrebbe tornare in un film di Alien grazie a Walter Hill

News Cinema

Sigourney Weaver rilancia le speranze dei fan sul suo ritorno come Ripley nella saga di Alien. Ne ha parlato al Comic-Con di New York e ha incontrato la Disney in merito a un trattamento scritto da Walter Hill. Il video.

Se c'è qualcosa che ci è mancato negli ultimi anni nella saga di Alien, sicuramente è lei, Ripley, l'eroina interpretata da Sigourney Weaver. Avevamo sperato di rivederla quando il progetto era nelle mani di Neill Blomkamp, che l'aveva ovviamente inclusa, prima che tornasse tutto nelle mani di Ridley Scott per prendere un'altra direzione. Weaver l'anno scorso aveva dichiarato di non escludere a priori un ritorno, ma che aveva bisogno di una sceneggiatura che sentisse come necessaria. La buona notizia del giorno è che le cose si stanno facendo più concrete e Sigourney Weaver ha avuto un incontro con la Disney in merito. La spinta gliel'ha data un trattamento scritto da Walter Hill, produttore e in alcuni casi sceneggiatore dei film della serie con Ripley, che lei ha trovato perfetto per la sua età e l'evoluzione del personaggio.

Le dichiarazioni di Sigourney Weaver sulla traccia per Alien di Walter Hill

Sigourney Weaver nell'intervista rilasciata al Comic-Con di New York che vedete qua sotto, ha detto di aver avuto un incontro con la Disney su un suo possibile ritorno nel franchise. E a darle la spinta giusta è stato proprio uno dei padri della serie di Alien: "Walter Hill è un mio ottimo film e ha scritto 50 pagine di dove sarebbe adesso Ripley e sono davvero straordinarie". Ha poi aggiunto: "Non so se accadrà, ma ho avuto un meeting con la Fox/Disney o come si chiama adesso. Non ho mai sentito il bisogno di riprendere il personaggio. Ho sempre detto 'lasciatela riposare, lasciatela guarire'. Quello che Walter ha scritto mi sembra davvero autentico, anche per quel che riguarda la società che metterebbe in prigione qualcuno che ha cercato di aiutare l'umanità, ma per loro lei è un problema, quindi è stata messa via. Trovo che queste prime 50 pagine siano davvero potenti. Penso di lavorare con Walter per vedere come si svilupperebbe il resto della storia". Che dite? Possiamo cominciare a sperare? Noi teniamo le dita incrociate.