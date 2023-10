Sick of Myself: una clip in anteprima esclusiva di questa commedia satirica e nerissima

News Cinema

Arriva nei cinema italiani il 5 ottobre il film del norvegese Kristoffer Borgli che affronta con uno stile paradossale, surreale e caustico la piaga del narcisismo. Ecco una clip di Sick of Myself in anteprima esclusiva.

Non ci vuole molto, né aver fatto studi particolari in sociologia o psicologia, per capire che mai come in questo periodo - complici i social, ma non solo - il narcisismo, la voglia di essere notati, al centro dell'attenzione, stimati indipendentemente da quel che si vale, è qualcosa con cui dobbiamo fare i conti quotidianamente. Negli altri come in noi stessi.

Sick of Myself, commedia satirica e nerissima che arriva dalla Norvegia nelle nostre sale, con una tappa intermedia al Festival di Cannes 2022, si propone di rispondere con spirito surreale, provocatorio e caustico alla domanda: cosa saresti disposto o disposta a fare, pur di essere al centro dell'attenzione?

La risposta che viene data nel film, scritto e diretto da Kristoffer Borgli (che poi, dopo questo film, è stato chiamato negli Stati Uniti, dove ha girato l'atteso Dream Scenario con Nicolas Cage, che vedremo alla Festa del Cinema di Roma), è piuttosto scioccante.

La storia di Sick of Myself, infatti, è quella di una ragazza che, stanca di sentirsi invisibile e non abbastanza apprezzata, capisce che la malattia è buon modo per essere al centro dell'attenzione, e inizia quindi volontariamente a assumere dei farmaci banditi dal commercio per via dei gravi effetti collaterali che hanno provocato in chi ne ha fatto uso.

Lei si chiama Signe (interpretata da una bravissima Kristine Kujath Thorp), e vive una relazione sentimentale fatta di grande competizione con Thomas (Eirik Sæther) un altro inguaribile narcisita. E ben prima che la situazione degeneri, nelle prime battute del film, li vediamo seduti alla tavola di un elegante ristorante di Oslo impegnati in qualcosa che già definisce i loro caratteri, come testimonia questa clip che vi mostriamo in anteprima esclusiva:



Sick of Myself: Una Clip Ufficiale del Film in anteprima esclusiva - HD