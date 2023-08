"Siamo un popolo di naviganti e soccorritori": Pierfrancesco Favino ed Edoardo De Angelis presentano Comandante

News Cinema

Comandante è il film di Apertura dell'Ottantesimo Festival di Venezia. A presentarlo sono arrivati il regista Edoardo De Angelis, lo sceneggiatore Sandro Veronesi e il protagonista Pierfrancesco Favino, fieri di essere italiani perché il nostro è un popolo che rispetta la legge del mare.

Regna l'emozione nella sala delle conferenze stampa dell'ottantesima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia quando fa il suo ingresso la squadra quasi al completo di Comandante, film di inaugurazione del festival. Ci sono il regista Edoardo De Angelis, il protagonista Pierfrancesco Favino, lo sceneggiatore Sandro Veronesi, i produttori, parte del restante cast e Paolo Del Brocco di Rai Cinema. È a lui che spetta il compito di annunciare la data di uscita del primo titolo italiano in Concorso. Gli incassi estivi, l'onore di inaugurare Venezia 2023 e il desiderio di molti di vedere il film il prima possibile lo hanno convinto a scegliere il 1 novembre come giorno di debutto, il che significa che fra 2 mesi vedremo sul grande schermo la vera storia di Salvatore Todaro, che un mese dopo l’entrata dell'Italia in guerra fu messo a capo del sommergibile Comandante Cappellini, che affondò un piroscafo belga ma salvò e accolse a bordo i 26 sopravvissuti, per poi portarli alle Azzorre.

Comandante è un film ambizioso e con un coefficiente di difficoltà produttiva alta, ha spiegato il produttore Pierpaolo Verga, prima di tutto perché il sommergibile in cui l'azione si svolge è stato costruito a grandezza naturale (73 metri di lunghezza e 70 tonnellate di peso), e poi per i numerosi effetti digitali. La scommessa però è stata vinta, e comunque il personaggio ha una pietas rara, che ha emozionato lo stesso De Angelis, e proprio una sua battuta è stata il cuore e punto di partenza di Comandante: "La frase 'Un uomo non è mai così forte come quando tende il braccio per aiutare qualcuno che è invece è in difficoltà' mi ha fatto immediatamente desiderare di raccontare questa storia. Mi commuove l'idea della forza intesa come la capacità di correre in soccorso di chi è più debole".

Edoardo De Angelis ha cominciato a pensare a Comandante nel 2018, anno in cui la politica italiana era apertamente contraria ad accogliere gli immigrati: "Era il 2018 quando ci siamo imbattuti in questa vicenda. L'abbiamo ascoltata dalle parole dell'ammiraglio Pettorino, che in occasione della celebrazione dei 123 anni della Guardia Costiera aveva l'esigenza di dare un'indicazione ai suoi uomini su come comportarsi in mare. Così scelse la strada della parabola e narrò la storia di Salvatore Todaro, un militare italiano che affondava il ferro nemico ma l'uomo lo salvava. E a chi gli chiedeva il motivo di una simile condotta, lui rispondeva: 'Noi lo facciamo perché siamo italiani'. Mi sono chiesto: ‘Che significa essere italiani?’. Penso che questa nazione sia un crogiolo meraviglioso e putrido, ma fa parte della nostra identità andare in soccorso, e quando ho 'conosciuto' Salvatore Todaro. ho pensato: se questo significa essere italiani, allora io voglio essere italiano".

Edoardo De Angelis, che non è nuovo al Festival di Venezia, spera davvero che Comandante arrivi al cuore del pubblico: “Mi auguro che le persone che vedranno questo film si trovino d'accordo sul fatto che esistono delle leggi eterne, immutabili, come la legge del mare, e che sono leggi che non vanno infrante, mai."

Anche per Sandro Veronesi, la vicenda bellica e umana di Comandante ha conciso con una fase di grande smarrimento, in cui l'Italia non era più un paese accogliente, un luogo di salvezza e di speranza: "Quella del 2018 è stata per me l'estate del disonore, perché per me è un disonore non rispettare le più elementari e millenarie regole del mare, a cominciare dal soccorso. C’era un clima piuttosto pesante e anche abbastanza sprezzante, e la storia di Salvatore Todaro era una risposta perfetta, perché la storia del nostro paese, del nostro popolo, della civiltà alla quale apparteniamo è una storia di salvataggi, a prescindere dalle guerre e dai conflitti che si sono avvicendati. E invece in quel momento gli slogan erano molto brutti, e io pensavo: non faccio parte di questo, abbiamo conosciuto un altro modo di essere, e nel mare gli italiani si sono sempre distinti. Noi siamo un popolo di navigatori, di poeti, e poter lavorare a questa storia è stato per me un grandissimo regalo".

Sono molti i giornalisti che vogliono fare domande a Pierfrancesco Favino. A spuntarla è una giornalista australiana che ringrazia l'attore per la sua illustre presenza al Festival di Venezia e gli domanda se e quando lo vedrà di nuovo a Hollywood o comunque all'estero. La risposta di quella che la giornalista chiama "la più grande superstar italiana", è bellissima, e merita di essere riportata. In un inglese perfetto e molto Royal Family, Picchio dice: "Mi sono concentrato sul cinema italiano perché l'Italia è il mio paese, e questo è il posto in cui voglio lavorare, soprattutto per la difficile situazione che stiamo vivendo. Credo sia necessario per noi attori lavorare in Italia. Penso di poter incarnare alcune tipologie di italiano, non tutte. Mi considero fortunato ad aver avuto la possibilità di interpretare i ruoli che mi hanno offerto e cerco di concentrarmi sul cinema e non sulle serie. Non sto dicendo no per principio ai film internazionali, ma credo che il cinema italiano sia un cinema internazionale e spero che questo film possa mostrare che siamo ancora capaci di fare film che possono andare all’estero e vorrei se ne facessero altri. Questa è una produzione molto coraggiosa, visti i nostri standard, e quindi sono felice di poter aiutare la mia industria. e tuttavia, ogni volta che c'è la possibilità di interpretare un personaggio italiano in un film straniero, sono molto felice di farlo, e vorrei che gli attori italiani fossero maggiormente presenti nei film internazionali in cui ci sono personaggi italiani. In questo momento siamo l'unico paese dove questo non succede. Nascono sempre problemi quando i cubani interpretano i messicani, ma poi nessuno dice niente se le star americane vengono in Italia e interpretano personaggi italiani. Io non ho niente contro le superstar americane, sto semplicemente dicendo che, se questa è la regola, non vedo perché non dovrebbe valere anche per noi”.

A chi gli chiede se, dopo Comandante, si tatuerà un'ancora sul braccio, Favino risponde, scherzando, che l'invecchiamento potrebbe non giovare al tatuaggio. Dopodiché si sofferma sull'accento del personaggio, che non è quello di Sottomarina di Chioggia, dove Todaro è cresciuto, ma un più generico veneto, che fa passare meno l'emozione di cui il film trabocca. È come se, con la sua cantilena, Salvatore Todaro frenasse una tempesta che rischia di travolgere il pubblico".

In Comandante recitano anche Massimiliano Rossi, Silvia D'Amico e Johan Heldenbergh, per fare solo alcuni nomi. Anche loro hanno accompagnato il film al Festival e aspettano trepidanti il red carpet e la proiezione in Sala Grande con il pubblico.