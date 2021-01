Shin Ultraman: teaser trailer e poster del film che riporta al cinema il leggendario Ultraman

News Cinema

Il film è diretto dagli stessi registi che hanno diretto Shin Godzilla, l'Hideaki Anno che è l'uomo dietro alla saga di Neon Genesis Evangelion, e l'esperto di effetti speciali Shinji Higuchi.

Nel 2016 Shin Godzilla è stato il gran bel film che ha riportato al cinema, in Giappone e nel mondo, il lucertolone nucleare nipponico dandogli - anche in patria e non solo nel MonsterVerse hollywoodiano targato Warner e Legendary - la possibilità di rilanciare la sua saga originale dall'inizio.

E ora, attenzione: gli stessi registi di Shin Godzilla - che sono il leggendario Hideaki Anno che ha dato vita alla saga di Neon Genesis Evangelion, e l'esperto di effetti speciali Shinji Higuchi - stanno per tornare nei cinema giapponesi (o così si spera) con un altro attesissimo reboot: quello di Ultraman, popolarissimo protagonista di una serie tv degli anni Sessanta che ha fatto la storia della tv nipponica e che ha rappresentato un elemento imprescindibile nella formazione culturale pop di intere generazioni di bambini e ragazzi di tutto il mondo.

Il film s'intitola Shin Ultraman, e non penso sia necessario aggiungere molto altro, se non mostrarvi il primo teaser trailer e il teaser poster di questo imperdibile film.









In attesa di poter vedere Shin Ultraman - che promette di essere agli stessi livelli del precedente film di Anno e Higuchi - chi volesse vedere o rivedere Shin Godzilla sappia che può trovarlo disponibile in streaming su Amazon Prime Video.

Guarda Shin Godzilla su Prime Video