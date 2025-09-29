Sheep in the Box: Hirokazu Kore-eda ha iniziato le riprese del suo nuovo film... di fantascienza

News Cinema

Dopo L'Innocenza, premiato nel 2023 a Cannes per la sceneggiatura, Hirokazu Kore-eda è al lavoro su un nuovo film che affronta un tema futuribile molto particolare. Ecco cosa sappiamo, oltre al titolo internazionale, Sheep in the Box.

Dopo il bellissimo L'innocenza, premio per la miglior sceneggiatura al festival di Cannes 2023, Hirokazu Kore-eda, il grande regista giapponese, per nostra fortuna è di nuovo sul set. Il nuovo film ha il titolo internazionale di Sheep in the Box, a quanto riporta Deadline, e ha come protagonisti Ayase Haruka e Daigo. La prima ha interpretato per Kore-eda Little Sister, mentre Daigo, uno dei comici giapponesi più famosi, fa il suo debutto cinematografico come protagonista. Ma quello che è davvero particolare è il tema del film che vede Kore-eda spingersi in territori sci-fi. Vediamo di riassumere le notizie certe sul film.

Sheep in the Box: il nuovo film di Hirokazu Kore-eda

Sheep in the Box, scritto e diretto da Kore-eda, come dicevamo, è un film di fantascienza, anche se non così lontana. La breve trama dice che la storia è ambientata in un futuro prossimo, in cui una coppia accoglie come un figlio nella propria casa un umanoide di ultima generazione. E' lo stesso autore a raccontarci la genesi di questa sua nuova creazione.

Questo progetto è partito dall'idea di riportare in vita i morti usando le tecnologie più avanzate. Qualche anno fa, dei concetti simili erano già stati affrontati in programmi televisivi giapponesi e avevano suscitato molto interesse. Mi interessava esplorava le prospettive contrastanti su come lo sviluppo tecnologico si scontri con i valori interiori umani. Nell'estate dell'anno scorso, ho letto un articolo sulla popolarità del "business della resurrezione" in Cina e in autunno ho conosciuto qualcuno che era coinvolto in quel campo. Mi ha fatto rendere conto che questi sviluppi potrebbero avvenire anche in Giappone e con l'evoluzione della tecnologia a un ritmo molto superiore a quello che avevo immaginato, ho pensato che questa realtà sarebbe arrivata prima di quanto ci si aspetti.

Un'idea affascinante e insieme agghiacciante, che lascia intendere che il "bambino robot" del film ne sostituisca uno reale, e che non vediamo l'ora di vedere affrontato dal regista di Affari di famiglia e altri film che raccontano in modo profondo e anche ironico il mondo in cui viviamo o potremmo presto vivere. Le riprese di Sheep in the Box (titolo ispirato dal libro "Il piccolo Principe"), sono iniziate i primi di settembre e il film uscirà in Giappone l'anno prossimo, partecipando anche, ci aspettiamo, a qualche grosso festival europeo.