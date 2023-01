She Came from the Woods: il trailer del nuovo slasher in purissimo stile anni Ottanta

News Cinema

Un occhio alla serie di Venerdì 13 e un'altro alla Casa di Sam Raimi. La Cara Buono di Stranger Things è la protagonista di questo film diretto da Erik Bloomquist. Ecco il trailer di She Came From the Woods.

Dopo aver debuttato in prima mondiale al FrightFest di Londra lo scorso agosto, arriva nei cinema americani il 10 febbraio She Came From the Woods, uno slasher che si propone come omaggio diretto al cinema horror anni Ottanta in stile Venerdì 13 ma anche, un po', in certi dettagli della trama e nell'uso dell'umorismo, in stile La casa di Sam Raimi.

La storia del film, infatti, si svolge nel 1987 in un campeggio estivo per ragazzi, e racconta di come, proprio l'ultimo giorno prima del ritorno a casa, un gruppo di giovani animatori risvegli per errore una malvagia entità che era rimasta per anni addormentata nei boschi. E a quel punto gli animatori, aggiunge la sinossi ufficiale in maniera un po' misteriosa, "dovranno decidere quali storie valga la pena raccontare e quali segreti valga la pena mantenere, mentre la situazione si fa sempre più sanguinosa".

She Came From the Woods vede protagonista la Cara Buono di Stranger Things e Mad Man, affiancata da William Sadler, Clare Foley, Spencer List, Michael Park e Tyler Elliot Burke. Alla regia c'è Erik Bloomquist, che ha scritto il film col fratello Carson.

Questo è il trailer ufficiale originale di She Came From the Woods: