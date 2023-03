Shazam! Furia degli Dei primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Shazam! Furia degli dei debutta primo al botteghino italiano del weekend, così come accade negli USA, ma quali sono i numeri? Qui da noi al secondo posto resiste egregiamente L'ultima notte di amore.

Shazam! Furia degli Dei è risultato primo al boxoffice italiano del weekend, incassando in quattro giorni, dal suo esordio, 836.150 euro secondo i dati Cinetel. Una partenza di gran lunga più timida di quella del capitolo precedente, che nell'aprile 2019 esordì qui con 1.872.000. C'è stata anche negli USA quest'accoglienza tiepida, che non ha impedito nemmeno lì la prima posizione, con 30.500.000 dollari, ma che comunque è lontana dall'esordio da 53.500.000 del primo atto. Al momento Shazam 2 viaggia sui 65.500.000 di dollari nel mondo, a fronte di un budget di 125: la strada è in salita per il simpatico Zachary Levi. Che l'annuncio del reset del DC Universe da parte dei nuovi DC Studios abbia messo diversi spettatori in attesa delle mosse del duo Gunn-Safran?

Interessante la resistenza al secondo posto di L'ultima notte di Amore con Pierfrancesco Favino: il noir col poliziotto all'ultimo giorno di lavoro, travolto da un evento inaspettato, si difende egregiamente con altri 761.300 euro, per un totale finora di 1.957.900. A testimonianza di quanto Favino sia diventato una garanzia per il pubblico nostrano (e anche per chi lavora con lui e le sue doti).

Ricompare in terza posizione, fiero dei suoi sette premi Oscar 2023, il fenomeno Everything Everywhere All at Once con Michelle Yeoh e Ke Huy Quan: il folle film fantastico dei Daniels è al suo terzo lancio qui sul difficile mercato italiano, che premia la riproposta con 573.000 euro. La cifra confluisce nel totale rastrellato da ottobre, al momento sul 1.639.000 (nel mondo è a quota 112.728.000 dollari, per una ventina di budget).