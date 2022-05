Shark Bait: il trailer originale del nuovo film di squali in arrivo negli USA

News Cinema

Debutto previsto per il 13 maggio nelle sale americane (ma anche in digitale) per questo shark movie diretto dall'inglese James Nunn, quello che aveva firmato (a quattro mani con Ronnie Thompson) l'ottimo Tower Block.

Arriverà al cinema e in digitale il 13 maggio negli Stati Uniti un nuovo shark movie che attirerà di sicuro l'interesse degli appassionati del genere, che sono notoriamente molti e dagli standard qualitativi non necessariamente altissimi. Si intitola Shark Bait, ma in precedenza era noto anche come Jetski, perché la sua storia è quella di un gruppo di ragazzi americani in vacanza in Messico che, dopo una notte brava, continuano a fare gli scemi e rubano due moto d'acqua (in inglese, per l'appunto jetski) e si inoltrano in mare aperto. Lì, continuando ancora a fare gli scemi, fanno urtare le due moto: una affonda e l'altra rimane a galla ma fuori uso, lasciandolì lì in mezzo al mare. Un mare che, ovviamente, si rivelerà infestato di squali.

I protagonisti di Shark Bait, di cui più in basso trovate trailer originale e poster, sono Holly Earl, Jack Trueman, Catherine Amy Hannay, Malachi Pullar-Latchman e Thomas Michael Flynn, tutti piuttosto sconosciuti, ma attenzione al nome del regista, che è l'inglese James Nunn: quello che nel 2012 aveva diretto a quattro mani con Ronnie Thompson l'ottimo thriller Tower Block, che venne presentato anche al Torino Film Festival, storia di un gruppo di inquilini dell'ultimo piano di un palazzone inglese in via di demolizione che, mesi dopo essere stati testimoni di un omicidio, venivano presi di mira, letteralmente, da un misterioso e infallibile cecchino che li decimava.

Ecco il trailer di Shark Bait: