Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America: Frank Miller in una clip in anteprima del documentario sul grande regista

Debutta nei cinema italiani il 20 ottobre distribuito da 01 Distribution il film che che si propone come una sorta di documentario definitivo sul leggendario autore di Il buono, il brutto e il cattivo e C'era una volta in America. Eccone una clip in anteprima esclusiva.

Sono tantissimi i personaggi che si sono messi di fronte alla macchina da presa di Francesco Zippel per parlare di uno dei registi che hanno segnato la storia del cinema mondiale, il grandissimo Sergio Leone, cui è dedicato il bellissimo documentario intitolato Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America, che vedremo al cinema dal 20 ottobre distribuito da da 01 Distribution.

Tra questi, come dimostra la clip del film che vi mostriamo in anteprima esclusiva qui di seguito, anche un'altra leggenda, Frank Miller, uno di quelli che hanno fatto la storia del fumetto: l'autore per intenderci, di albi mitici come "Il ritorno del Cavaliere Oscuro", che segna il punto d'origine del Batman contemporaneo, e "Sin City".

Cosa c'entra Miller con Leone, potreste chiedervi? È una delle tante risposte che potrete ottenere vedendo la clip, e andando al cinema a vedere Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America, che è stato peraltro presentato in prima mondiale nella sezione Venezia Classici del Festival di Venezia 2022.

Prodotto da Sky Studios e Sky Italia con Leone Film Group, la società gestita dai figli di Sergio, il documentario offre, oltre a quella di Miller, testimonianze di personaggi come Clint Eastwood, Robert De Niro, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Jennifer Connelly, Quentin Tarantino, Giuseppe Tornatore, Darren Aronofsky, Ennio Morricone, Carlo Verdone, Damien Chazelle, Eli Wallach, Arnon Milchan, Jacques Audiard, Tsui Hark, Dario Argento, Giuliano Montaldo e molti altri ancora.

Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America: Frank Miller in una clip in anteprima del film

Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America: Una Clip Ufficiale in Anteprima Esclusiva del Film - HD

Il trailer ufficiale di Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America

Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Questo film documentario è un omaggio a una delle grandi leggende del cinema mondiale, la cui straordinaria visione artistica ha trasceso i confini nazionali, ideando soluzioni narrative e stilistiche che sono diventate parte del linguaggio del cinema.

Il lungometraggio offre un ritratto inedito di un uomo visionario e profondamente colto, che ha vissuto e respirato cinema sin dalla sua nascita e la cui idea di cinema continua a vivere ancora oggi e ad influenzare il mondo cinematografico contemporaneo.

Sergio Leone e il suo cinema vengono raccontati in questo documentario attraverso le testimonianze inedite di chi lo ha conosciuto e di chi è stato da lui ispirato.

Ha dichiarato il regista Francesco Zippel:

"Sergio Leone è legato ad uno dei miei primi e più preziosi ricordi da spettatore. Facevo le elementari e un giorno mio padre mise nel videoregistratore la cassetta de Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo. Fu una folgorazione totale. Fu proprio in quel giorno che il cinema passò dall’essere uno svago di bambino ad una vera e propria passione per me. Quando Raffaella Leone mi ha proposto di raccontare suo padre in un documentario, ho avuto l’impressione che tutto stesse tornando al suo posto. Mi sono lanciato con passione e rispetto in questa avventura, sempre sostenuto da Raffaella, da tutta la famiglia Leone e dal team di Sky Italia e Sky Studios. Ho voluto provare non solo a raccontare Sergio Leone ma anche a chiarire quanto il suo cinema e il suo genio creativo siano ancora centrali e fonti indiscutibili d’ispirazione per i più grandi cineasti del cinema contemporaneo. Tutti i grandi artisti che hanno aderito al film ne sono la conferma più bella".