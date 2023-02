Seneca - On the Creation of Earthquakes: il trailer del film con John Malkovich in programma alla Berlinale 2023

News Cinema

Malkovich interpreta il celebre filosofo e politico romano in questo film diretto da Robert Schwentke che verrà presentato fuori concorso al Festival di Berlino 2023 che si aprirà la prossima settimana.

Mancano pochi giorni all'inaugurazione del Festival di Berlino 2023, che si terrà dal 16 al 26 febbraio prossimi e che seguiremo come d'abitudine con i nostri inviati Federico Gironi e Mauro Donzelli. Intanto, ecco il primo trailer ufficiale originale di Seneca – On the Creation of Earthquakes, bizzarro nuovo film di Robert Schwentke che verrà presentato fuori concorso alla Berlinale e che vede John Malkovich nei panni del celebre filosofo e politico romano.

In particolare Seneca si incentra sul rapporto controverso tra il filoso e il futuro imperatore di Roma Nerone, nel film interpretato da Tom Xander. Incaricato della formazione del giovane Nerone e di prepararlo adeguatamente al trono, Seneca dovrà far i conti con la personalità dispotica del ragazzo, oltre che con le grandi contraddizioni dei suoi insegnamenti: il filoso infatti predica generosità, rinuncia e tolleranza, ma negli anni è diventato lui stesso uno degli uomini più ricchi e potenti dell’Impero.

Scritto dallo stesso Robert Schwentke assieme al Matthew Wilder di Helgoland, Seneca vede nel cast anche Geraldine Chaplin, Louis Hofmann, Mary Louise Parker e Lilith Stangenberg.

Ecco il trailer ufficiale originale di Seneca - On the Creation of Earthquakes: