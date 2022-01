Seeyousound International Music Festival: annunciati 5 documentari musicali

News Cinema

A Torino dal 18 al 24 febbraio l'edizione 2022 del Seeyousound International Music Festival annuncia cinque documentari nella rassegna Rising Sound - Music is the Weapon.

Si svolgerà dal 18 al 24 febbraio al Cinema Massimo MNC di Torino la nuova edizione del Seeyousound International Music Festival, con il suo inconfondibile mix di cinema e musica con documentari e lungometraggi di finzione, cortometraggi e videoclip oltre a eventi live. In programma non mancherà la rassegna Rising Sound - Music Is the Weapon che torna a mostrare come la musica possa essere un'arma potente con una selezione di 5 documentari (di cui 2 in anteprima italiana) che raccontano i momenti in cui la musica è stata testimone e promotrice del cambiamento dei tempi, riportandoci al passato per puntare l'attenzione sui rischi del presente.

I documentari di Rising Sound - Music Is the Weapon al Seeyousound International Music Festival