Scoop: il nuovo trailer italiano ufficiale del film Netflix con Gillian Anderson

L'attrice inglese, indimenticata agente Scully di X-Files, ma con tanti altri ruoli all'attivo, interpreta la giornalista Emily Maitlis nel film che ricostruisce la storia della celebre intervista al Principe Andrea sullo scandalo Epstein. Scoop sarà disponibile in streaming dal 5 aprile.

Il caso di Jeffrey Epstein, miliardario americano finito in carcere per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni, dovrebbe esservi noto, così come il fatto che a Epstein e ai suoi "vizi" sono sospetti di essere stati legati numerosi nomi noti del mondo che conta nella finanza, nei media, nello spettacolo e nel jet set internazionale.

Tra questi, il Principe Andrea, Duca di York, fratello minore di Re Carlo d'Inghilterra, oramai sparito dalla scena pubblica. Se Andrea è sparito dalla scena pubblica, è per via di una celebre intervista andata in onda il 16 novembre del 2019 sulla BBC Two, all'interno del programma Newsnight. Un'intervista condotta dalla giornalista e conduttrice Emily Maitlis che, per quasi un'ora, torchiò il Duca di York circa i suoi rapporti con Epstein e la frequentazione delle sue ville, facendolo uscire, per così dire, con le ossa rotte.

La storia di come Maitlis e il suo team riuscirono a ottenere quell'intervista, come la prepararono e come fu condotta è raccontata da un film che si chiama Scoop, e che potremo vedere in streaming su Netflix dal 5 aprile prossimo.

Ecco la sua trama ufficiale:

Ispirato a eventi reali, SCOOP è la testimonianza diretta del giornalismo tenace che ha reso possibile un'intervista sconvolgente: la famigerata chiacchierata con il Principe Andrew su BBC Newsnight. Dalla tensione delle complesse trattative della produttrice Sam McAlister con Buckingham Palace, fino alle sconvolgenti prove della scientifica con cui Emily Maitlis sfida il principe, SCOOP ci porta nel vivo della storia con le donne che non si sono fermate di fronte a nulla. Per ottenere un'intervista così importante, bisogna osare.