Scomode Verità: ecco il trailer del film di Mike Leigh al cinema dal 29 maggio

Arriva in sala il 29 maggio l'ultimo film del maestro inglese Mike Leigh, Scomode verità. Ecco il trailer italiano.

Arriverà al cinema il 29 maggio con Lucky Red l'ultimo, atteso lavoro del maestro inglese Mike Leigh, Scomode Verità, dopo esser stato premiato in numerosi festival internazionali tra cui Toronto e San Sebastian, che hanno premiato anche la straordinaria protagonista, Marianne Jean-Baptiste, già candidata all'Oscar per Segreti e bugie di Leigh. Questo è il trailer italiano di Scomode Verità.

Scomode verità: la trama e il cast

Accanto a Marianne Jean-Baptiste ci sono Michele Austin, David Webber e Tuwaine Barrett. Scomode verità segna un ritorno ai temi più cari al regista vincitore della Palma d’Oro e del Premio Oscar per il film Segreti e bugie: le dinamiche familiari, le fragilità umane e la ricerca di un senso di appartenenza nel mondo. In Scomode verità, come nella maggior parte dei suoi film, Leigh mette in scena le contraddizioni e le sfide della vita quotidiana attraverso il suo inconfondibile stile tragicomico, fatto di sguardi delicati, attenzione ai dettagli e una visione profonda della natura umana, confermando ancora una volta la sua abilità nel creare storie intime e universali. Questa la storia. "Pansy, una casalinga schiacciata dalle sue paure e in conflitto costante con il marito e il figlio, si rinchiude sempre più in sé stessa. Sarà il confronto con la sorella Chantelle, più solare e indipendente, a riaprire vecchie ferite, ma anche a offrirle una possibilità di rinascita".