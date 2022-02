Scarlett Johansson, Zendaya, Paul Rudd, Set Rogen, Eugene Levy, Idris Elba in altri esilaranti commercial del Super Bowl

News Cinema

Forse non tutti ricordano che durante il Super Bowl, nei bei tempi beati pre-pandemia, venivano diffusi tantissimi trailer e spot tv dei film più attesi, quest'anno forzatamente ridotti. In compenso, si sono moltiplicati i cosiddetti commercial, ovvero le pubblicità per auto, servizi streaming, snack e quant'altro, con protagoniste alcune delle più note star di Hollywood. Qua raccogliamo quelle a parer nostro più indovinate, dove troviamo Scarlett Johansson col marito Colin Jost, Zendaya diretta da Edgar Wright, Brie Larson con Eugene Levy e Dave Bautista, Seth Rogen con Paul Rudd e Idris Elba.

Scarlett Johansson e Colin Jost per Alexa

A parer nostro lo spot con la vera coppia formata da Scarlett Johansson e Colin Jost è uno dei più divertenti in assoluto (assieme a quelli che vi abbiamo già presentato con Arnold Schwarzenegger e Jim Carrey). Nella pubblicità in questione, quell'impicciona della "vocal assistant" Alexa si trasforma in una specie di macchina della verità, capace di leggere il pensiero e pronta a rivelare le innocenti ma imbarazzanti bugie che moglie e marito si dicono e che qualche volta propinano ai loro ospiti. I due attori, affiatatissimi, sono davvero spassosi in questa storia alla Black Mirror, raccontata con molto umorismo.

Zendaya diretta da Edgar Wright per Foursquare

Molto carina anche la coloratissima pubblicità diretta da Edgar Wright con Zendaya, in cui la giovane attrice è Sally, una venditrice di scarso successo di conchiglie... sulla spiaggia, finché non decide di venderle su Foursquare. Il narratore è André 3000.

Brie Larson, Danai Gurira, Dave Bautista ed Eugene Levy per Nissan

Un'altra superoina, dopo Scarlett Johansson, è protagonista stavolta dello spot per un'auto, intitolato Thrill Driver, assieme a un cast di tutto rilievo che comprende Danai Gurira, Dave Bautista e un irresistibile Eugene Levy (che a un certo punto incrocia anche Catherine O'Hara), in versione capellona e cool, trasformato nel protagobista di quello che diventa un vero e proprio mini action movie. Divertentissimo.

Seth Rogen e Paul Rudd per le patatine Lays

In questa galleria non poteva mancare Ant-Man, ovvero Paul Rudd, qua in coppia con Seth Rogen, intenti a reclamizzare le patatine Lays. Tutta da godere anche questa pubblicità, in cui due amiconi, alla vigilia di un matrimonio... con sorpresa, rievocano insieme tanti "teneri" episodi del passato in cui lo snack ha fatto loro compagnia. Con un finale fantastico.

Idris Elba per Booking

Concludiamo questa carrellata con lo spot di Idris Elba per Booking, dove l'attore gioca con la sua immagine di uomo affascinante e sexy (più volte nominato dai fan per il ruolo di Bond) e nel finale è costretto addirittura a spiegare a un gruppo di increduli clienti americani che il suo nome si pronuncia Idris e non Aidris. Che dire? Le pubblicità sono in genere percepite come noiose e inopportune, ma quando sono così belle è un vero piacere vederle.