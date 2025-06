Scarlett Johannson felice dei passi avanti delle donne a Hollywood: "Quando ero più giovane mi ipersessualizzavano"

News Cinema

Scarlett Johansson è felice che ormai non le offrano più ruoli di ragazze desiderabili e seducenti. L'attrice è contenta di constatare che a Hollywood le attrici vengano trattate con maggiore rispetto e che le donne occupino finalmente posizioni professionali importanti.

Secondo Scarlett Johansson, il #MeToo non è passato invano, tanto che l'attrice può affermare con cognizione di causa che non le vengono più affidati prevalentemente ruoli di donna sexy o che comunque fanno la gioia degli uomini. Non è la prima volta che la Johansson affronta questo argomento. Nel 2022, infatti, la star di Avengers aveva dichiarato che, soprattutto quando era giovane, l'industria hollywoodiana l'aveva spesso “ipersessualizzata”, tanto da indurla a credere che non sarebbe mai riuscita a liberarsi dai personaggi sensuali e conturbanti.

Scarlett Johansson ammette che per le donne le cose sono cambiare a Hollywood

In una recente intervista al New York Times, Scarlett Johansson ha fatto il punto su Hollywood e le donne, o meglio sui ruoli affidati alle donne. La prima cosa che ha detto è che agli inizi della carriera i personaggi che interpretava erano tutti molto desiderabili e scatenavano la bramosia maschile, con il risultato che pochissime parti la interessavano per davvero. Oggi però è diverso e le giovani attrici possono sperare in qualcosa di meglio. Ecco le parole della diva:

Il messaggio non è più lo stesso, ci sono molti più modelli di riferimento, le donne occupano posizioni professionali di rilievo e le possibilità che ho di interpretare una donna che abbia una personalità sfaccettata sono aumentate. Quando ero giovane, invece, molti dei ruoli che mi sono stati offerti o che ho accettato avevano tutti una sensualità che faceva andare avanti la storia e attiravano lo sguardo maschile, e comunque erano storie che parlavano di uomini. Adesso succede di meno, quindi qualcosa è davvero cambiato.

L'ultimo film in cui abbiamo ammirato Scarlett Johansson è stato La Trama Fenicia di Wes Anderson. Prossimamente la vedremo in Paper Tiger di James Gray, The Gauntlet di Christopher McQuarrie e in Jurassic World: La rinascita, di cui è la protagonista femminile.