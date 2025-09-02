TGCom24
Scarlet, il film di animazione di Mamoru Hosoda, a Venezia fuori concorso: "Le barriere dell'animazione sono cadute"
News Cinema

Scarlet, il film di animazione di Mamoru Hosoda, a Venezia fuori concorso: "Le barriere dell'animazione sono cadute"

Domenico Misciagna

Mamoru Hosoda, uno dei riconosciuti maestri contemporanei dell'animazione, porta fuori concorso a Venezia il film Scarlet, dove ancora una volta contamina lo stile anime con il design occidentale, guardando anche alla Disney contemporanea. "Con ogni film, raggiungo nuovo pubblico."

Scarlet, il film di animazione di Mamoru Hosoda, a Venezia fuori concorso: "Le barriere dell'animazione sono cadute"

È piuttosto interessante l'intervista che il regista di anime Mamoru Hosoda ha concesso a Variety, alla vigilia dell'anteprima mondiale il 4 settembre del suo nuovo Scarlet al Festival di Venezia 2025, Fuori Concorso: la conversazione con l'autore di classici come Wolf Children e Belle non verte infatti solo sul film in sé, ma anche sul suo modo di vedere l'animazione oggi, a suo parere contaminata negli stili 2D/3D e negli approcci anime e occidentali, in un crollo generale delle barriere, perseguito da lui stesso negli ultimi lavori. Scarlet arriverà nel nostro paese tramite Eagle Pictures, in data da definirsi. In Giappone uscirà a novembre. Leggi anche Mamoru Hosoda: "L'animazione è un territorio ancora inesplorato"

Scarlet e la contaminazione dell'animazione, Mamoru Hosoda parla di vendetta ma guarda a Disney

Quasi sessantenne, Mamoru Hosoda cominciò con i tipici anime basati su franchise (Digimon Adventure nel 1999, One Piece - L'isola segreta del barone Omatsuri nel 2005), prima di lasciare il segno come autore, con opere molto varie tipo La ragazza che saltava nel tempo, anche realizzate dal suo stesso studio CHIZU dal 2011: Summer Wars, Wolf Children, The Boy and The Beast, Mirai e Belle, una straordinaria storia tra magia e virtualità social, molto attuale. Scarlet invece, forse il suo progetto produttivamente più ambizioso con i suoi quattro anni di lavorazione, è la vicenda di una principessa in un regno dal sapore medioevale: vive per vendicarsi di chi le ha ucciso suo padre, ma fallisce e si ritrova in un altro mondo, a interagire con un infermiere, un uomo comune. Il tipico scontro di due realtà che scatena l'immaginazione di Hosoda, per un tema attualissimo: "Adesso la vendetta è più rilevante che mai. Il mondo è molto instabile, fa un po' paura, c'è un sacco di conflitto".
Ancora una volta, Hosoda ha chiesto la collaborazione del character designer Jin Kim, attivo in Disney da quasi vent'anni, celebre per aver progettato i personaggi di Frozen, Big Hero 6 o Raya. Hosoda aveva già dichiarato il suo affetto per La Bella e la Bestia proprio con Belle, e prosegue con questa contaminazione, dove lo stile anime molto bidimensionale si arricchisce di più dettaglio nei volti, potenziato dalla CGI. Per Hosoda lo streaming ha messo il pubblico di fronte a molte maniere diverse di intendere l'arte dell'animazione... e il trionfo recente su Netflix dell'assai contaminato KPop Demon Hunters ne è la prova (d'altronde è Sony, che ha coprodotto anche Scarlet): "Il pubblico di tutto il mondo ormai consuma e capisce diversi tipi di espressione animata, sono caduti i grandi muri che separavano i tre stili, americano, europeo e giapponese: qualsiasi cosa creiamo, c'è un pubblico internazionale che può sentirla sua. [...] Con ogni film sono in grado di interagire direttamente con un nuovo pubblico, il mio orizzonte per diversi temi e forme espressive si è espanso".


Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
