Scarlet è il nuovo film di Mamoru Hosoda, regista di Belle e La ragazza che saltava nel tempo

Mamoru Hosoda ha annunciato che il suo prossimo lungometraggio anime, Scarlet, sarà coprodotto da Sony Pictures, Studio CHIZU e Nippon TV. In arrivo a fine 2025.

Dopo l'interessantissimo Belle, un autore come Mamoru Hosoda, già amato dagli appassionati di anime, ha continuato a conquistare il grande pubblico con le sue storie visionarie: fa piacere ora leggere che il suo prossimo lungometraggio animato, Scarlet, sta per diventare realtà grazie a un'inedita partnership con la Sony Pictures, attraverso lo Studio CHIZU e la Nippon TV. Del film è stata svelata una prima immagine. Ma di cosa parla e quando lo vedremo in sala? Leggi anche Mamoru Hosoda: "L'animazione è un territorio ancora inesplorato"

Scarlet, un'altra eroina che viaggia nel tempo per Mamoru Hosoda