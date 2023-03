Sbucato dal passato con Brendan Fraser, per il sequel disponibile una sua vecchia amica

News Cinema

Alicia Silverstone, dopo l'Oscar a Brendan Fraser per The Whale, ha dichiarato che non avrebbe alcun problema a interpretare con lui un sequel della commedia Sbucato dal passato. Per un motivo.

Ora che Brendan Fraser è tornato sulla bocca di tutti dopo l'Oscar per The Whale, come miglior attore protagonista, si capisce quanto quel premio gli fosse dovuto anche umanamente: la nostalgia la fa da padrone ormai, quindi qualcuno ha pensato di chiedere ad Alicia Silverstone, durante la '90s Con, se girerebbe mai un sequel di Sbucato dal passato, interpretato da lei proprio con Brendan nel lontano 1998.



Alicia Silverstone su Brendan Fraser dopo Sbucato dal passato: "Con Brendan farei qualsiasi cosa"

Alicia Silverstone si trovava alla '90s Con per celebrare la sua commedia Ragazze a Beverly Hills (1995), uno dei film ai quali l'attrice dovette la sua fama, che proprio come quella di Brendan Fraser ha subito alti e bassi. Nel 1998 Fraser era in piena ascesa: interpretò con lei la commedia Sbucato dal passato e, insieme a Ian McKellen, il drammatico Demoni e dei, un anno prima della sua esplosione nei blockbuster con La mummia (1999). Alicia, classe 1976, non fu di certo aiutata dall'inciampo di Batman & Robin, ma è rimasta più o meno attiva nel corso dei decenni. Sbucato dal passato raccontava di Adam, un trentacinquenne che spuntava nel mondo di oggi, dopo essere cresciuto coi suoi genitori in un bunker antiatomico, per un equivoco. La commessa Eve prendeva a cuore le sue sorti. Un fan ha domandato ad Alicia se sarebbe disposta a interpretare un sequel del film di Hugh Wilson, dove peraltro recitava anche un gigante come Christopher Walken. La sua risposta conferma la sensazione che abbiamo avuto tutti, sulle qualità umane di Fraser.

Con Brendan? Io con Brendan farei qualsiasi cosa, ci divertimmo troppo! Ho giusto visto Brendan dopo che ha vinto il suo Oscar, è così dolce. Nel suo discorso ha detto come tutti affrontiamo questi momenti molto difficili, devi crescere, combattere fa parte della vita... e guardate cosa gli è successo! Quindi certo, sì, sarei felice di farlo!