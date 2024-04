Saw XI: posticipata di 1 anno l'uscita del nuovo film del franchise horror. Quali sono i motivi?

News Cinema

La Lionsgate ha annunciato che Saw XI non arriverà nell'autunno del 2024 ma esattamente un anno dopo. Dobbiamo forse preoccuparci? A che punto è il sequel del film la cui vicenda si snoda fra Saw e Saw II?

I fan della saga di Saw non saranno contenti di sapere che l'undicesimo film, al momento intitolato Saw XI, non arriverà, come previsto, il 27 settembre del 2024 ma il 26 settembre 2025. Un anno intero è un lasso di tempo piuttosto lungo, ma a monte della decisione della Lionsgate non ci sono problemi produttivi o creativi. La casa di produzione e distribuzione ha voluto infatti posticipare altri titoli, come ha annunciato durante il CinemaCon di Las Vegas, in programma dall'8 all'11 gennaio. Anche il remake de Il Corvo subirà lo stesso destino.

Se la squadra creativa di Saw non naviga in cattive acque, allora perché Saw XI non conquisterà le sale il prossimo autunno? Innanzitutto vi diciamo che l'horror non è ancora entrato in produzione, e proprio per questo bisognerebbe sbrigarsi per mantenere l'impegno preso. Ma che senso avrebbe andare di fretta? Nessuno, e ciò dipende anche dal grandissimo successo di Saw X, che ha rinvigorito il franchise e spinto i produttori ad annunciare subito un altro film. Adesso, però, ci si rende conto che, per regalare al pubblico un undicesimo capitolo all’altezza del decimo, ci vuole del tempo. Oltretutto, è stato proprio quando i film hanno cominciato a succedersi a gran velocità che hanno perso molti consensi. Insomma, meglio fare le cose per bene, per poi andare, eventualmente, ancora e ancora avanti

Saw XI: cosa sappiamo del nuovo film?

Cosa sappiamo di Saw XI? Ben poco. Per esempio ignoriamo se al centro della vicenda ci sarà il John Kramer alias Jigsaw di Tobin Bell oppure no. La scena post credit di Saw X riuniva Jigsaw e il detective Mark Hoffman impersonato da Costas Mandylor, il che significa che la coppia tornerà a infliggere a qualche poveretto le sue agghiaccianti torture. Jigsaw, a dire il vero, è morto in Saw III, ma la sua eredità non è andata persa, e comunque Saw X si svolgeva tra i fatti di Saw e Saw II.

Saw XI vedrà nuovamente dietro alla macchina da presa Kevin Greutert, già regista di Saw 3D - Il capitolo finale e Saw X, mentre non torneranno gli sceneggiatori Josh Stolberg and Pete Goldfinger. Loro stessi, che avevano anche scritto il copione di Saw Legacy e Spiral - L'eredità di Saw, ne avevano dato notizia quando Saw XI aveva avuto il via libera, dicendo che avrebbero visto il film come un qualunque fan della serie. Queste sono le informazioni che al momento circolano, ma c'è tutto il tempo perché ne arrivino altre, insieme a un’idea grandiosa che possa garantire la sopravvivenza del franchise.