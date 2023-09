Saw X: ecco il nuovo trailer ufficiale italiano col ritorno di Tobin Bell!

News Cinema

Torna Tobin Bell nel film prequel della serie torture porn di maggior successo di sempre, Saw X, al cinema il 25 ottobre. Ed ecco il nuovo trailer italiano ufficiale.

Il 25 ottobre i cinema italiani si riempiranno nuovamente delle sanguinarie e macchinose gesta di un vero e proprio "ingegnere della sofferenza e della morte", il serial killer "per vendetta" John Kramer, meglio conosciuto come L'enigmista. Decimo film di una saga torture porn di enorme successo, Saw X è diretto da Kevin Greutert, che ha già firmato come regista due film della serie e ne ha montati sette ed è dunque uno che conosce a perfezione la materia. Con l'occasione è arrivato il nuovo trailer ufficiale italiano.

Saw X: la trama e il cast

Situato cronologicamente tra il primo e il secondo film della serie, Saw X ci porta alle origini e alla nascita vera è propria dell'Enigmista. John Kramer (Tobin Bell), malato e disperato, si reca in Messico per sottoporsi a una rischiosa procedura medica sperimentale nella speranza di una cura miracolosa per il suo cancro. Il suo sogno svanisce quando scopre che l’intera operazione non è altro che una truffa per frodare i più vulnerabili. Con un nuovo scopo, vendicarsi dei suoi truffatori, il famigerato serial killer torna al suo lavoro con il suo subdolo e inconfondibile stile. Oltre a Bell nel cast ci sono Shawnee Smith, Synnove Macody Lund, Steven Brand, Michael Beach e Renata Vaca.