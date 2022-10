Saw 10, ritorna Tobin Bell nei panni di Jigsaw!

News Cinema

Dopo Spiral, la saga di Saw si riprende la sua presenza iconica, il John Kramer detto Jigsaw interpretato da Tobin Bell. Ma con quali modalità?

Dopo la parentesi di Spiral - L'eredità di Saw, una delle presenze più iconiche dell'horror contemporaneo, Tobin Bell alias Jigsaw, tornerà in Saw 10, a cura della Lionsgate e della Twisted Pictures, per la regia di Kevin Greutart, già regista di diversi capitoli precedenti. Questa saga non accenna a dare cenni di cedimento, anche perché non ha mai deluso sul piano dei costi / ricavi, se non proprio con Spiral, andato in pari per poco. Leggi anche Tobin Bell alias Jigsaw non ha visto Spiral - L'Eredità di Saw

Saw 10, il ritorno del Jigsaw di John Bell