Tobin Bell alias Jigsaw non ha visto Spiral - L'Eredità di Saw

Tobin Bell, che per noi sarà sempre John Kramer/Jigsaw non è andato al cinema a vedere Spiral - L'eredità di Saw, ma ha qualcosa da dire sul film e su Chris Rock.

Indovinate chi, fra tutti, non è andato a vedere Spiral - L’eredità di Saw, il nono capitolo della celeberrima saga cominciata da James Wan nel 2004? Tobin Bell, alias John Kramer alias Jigsaw, il cattivissimo della serie che ancora tormenta le nostre notti. Ad ammetterlo è stato lo stesso attore in un’intervista a comingsoon.net, nella quale, tuttavia, non ha espresso una qualche forma di risentimento nei confronti della nuova direzione presa dal franchise, dimostrando invece un cauto entusiasmo.

A chi gli chiedeva la sua su Spiral e Chris Rock, Tobin Bell ha detto: "Non ho visto Spiral ma so quanto sia talentuoso e fantasioso Chris Rock, quindi posso immaginale che il film apra una finestra su un nuovo scenario. Da quello che ho capito, non è propriamente un film della saga di Saw, ma fa parte dell'universo di Saw. Non avendolo visto, non posso fare commenti, tranne dire che qualsiasi cosa che riporti Saw alla mente delle persone, e Dio solo lo sa quanto siano devoti i fan del franchise, non fa altro che attirare ancora l’attenzione sulla serie. Quindi Spiral al momento fa già parte del passato, vedremo cosa accadrà andando avanti".

Spiral - L'eredità di Saw sarebbe dovuto uscire nel maggio del 2020, ma la pandemia lo ha bloccato, e così il film di Darren Lynn Bousman è slittato, negli USA, di un anno. Non si tratta di un sequel dei vari Saw ma di una reinvenzione. L’assassino ha un modus operandi simile a quello di Jigsaw, ma è un po’ più approssimativo. Lo stesso film è sì un horror per via delle torture, ma è anche una detective story. Protagonista è un poliziotto odiato dai colleghi e nel cast ci sono, oltre a Rock, Max Minghella e Samuel L. Jackson.

Tornando a Tobin Bell, non è assolutamente detto che prima o poi non veda Spiral. Nel qual caso, sarà nostra premura riportare i suoi commenti.