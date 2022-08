Saw 10 ha una data di uscita, un regista e.. Jigsaw non esclude il ritorno!

News Cinema

Saw 10 ormai è una certezza. I produttori svelano al mondo intero la data di uscita del nuovo capito del franchise e, oltre ad annunciare il nome di un regista ben noto, lasciano intuire la possibile presenza di Jigsaw e quindi di Tobin Bell.

Arrivano buone notizie per gli appassionati di horror e film di tortura. La saga di Saw, cominciata con Saw - L'enigmista nel 2004 e composta fino a questo momento da nove film, proseguirà. La Lionsgate, insieme alla Twisted Pictures, ha infatti reso noto che il 27 ottobre 2023, quindi poco prima di Halloween, invaderà le sale Saw 10. Inoltre, si conosce finalmente il nome del regista, che è una nostra vecchia conoscenza.

E’ parecchio tempo che si parla di Saw 10, in realtà, e l'annuncio del decimo film della serie è avvenuto nell'aprile del 2021, e quindi prima dell’uscita di Spiral - L'eredità di Saw, uno spin off con protagonista Chris Rock e che vedeva nel cast anche Samuel L. Jackson. Dietro la macchina da presa c'era Darren Lynn Bousman.

All'epoca la Twisted Pictures aveva fatto sapere che, qualora Spiral non avesse ottenuto un buon risultato al botteghino, il franchise si sarebbe probabilmente interrotto. E invece così non sarà, perché, nonostante i 40 milioni incassati da un horror effettivamente deludente, c'è comunque la voglia di andare avanti.

Cosa sappiamo su Saw 10

Cosa ci dobbiamo aspettare da Saw 10? Facciamo un altro passo all'indietro. Il 14 dicembre 2021, lo sceneggiatore Josh Stolberg aveva condiviso su Twitter una foto che lo ritraeva insieme al collega Peter Godfinger e ai produttori Oren Koules e Mark Burg. Nel Tweet Stolberg spiegava di essere al lavoro sul copione del decimo capitolo della serie e rivelava che John Kramer (alias Jigsaw) sarebbe stato molto contento del risultato finale. Ciò significava - secondo i più - che Jigsaw sarebbe in qualche modo tornato. Adesso, sempre Koules e Burg hanno fatto sapere che nel film numero 10 ci sarà qualcosa che i fan del franchise chiedono da tempo, il che potrebbe significare l'effettivo ritorno del villain interpretato da Tobin Bell. I produttori hanno svelato inoltre che ci saranno un nuovo mistero da risolvere e diverse trappole ingegnose. A questo punto viene da chiedersi se Saw 10 sarà in qualche modo legato a Spiral e al detective interpretato da Chris Rock oppure no. Variety non si pone il problema, Screen Rant invece sì. Purtroppo a nessuno è dato saperlo, e quindi bisogna aspettare. Tuttavia un'altra notizia è trapelata, ed è decisamente importante.

Back with my horror family, polishing up the next @Saw script. I could tell you There will be 🩸, but you know that already. What I can promise you is that this is gonna make John Kramer fans very happy!!! pic.twitter.com/zrtQIrerJs — Josh Stolberg (@joshstolberg) December 14, 2021

Il ritorno del regista Kevin Greutert

La Lionsgate e la Twisted Pictures sono liete di far sapere al mondo intero che Saw 10 verrà diretto da Kevin Greutert, a cui dobbiamo il sesto e il settimo film, e cioè Saw VI e Saw 3D. Se il primo Saw portava la firma di James Wan, l'inventore della serie, il regista di Saw II, Saw III e Saw IV era Darren Lynn Bousman. E se a David Hackl spetta la paternità soltanto di Saw V, Saw: Legacy (l'ottavo film) era opera di Michael Spierig e Peter Spierig. A proposito del ritorno di Greutert, ecco cosa hanno dichiarato Oren Koules e Mark Burg:

Abbiamo dato ascolto a ciò che ci chiedono da tempo i fan e stiamo lavorando sodo a un film che gli aficionados di Saw e i fan degli horror ameranno. Proprio per questo abbiamo deciso di dare le redini del progetto a Kevin Greutert, che è il regista di Saw VI, che ancora oggi è uno dei film preferiti dai fan. Ben presto vi sveleremo nuovi dettagli.

Se si esclude Spiral - L'eredità di Jigsaw, il franchise ha totalizzato in tutto il mondo oltre 976 milioni di dollari, una cifra davvero ragguardevole soprattutto se si pensa che alcuni dei film partivano da un budget piuttosto basso.