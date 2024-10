News Cinema

Saturday Night: tutto il 'bello della diretta' nel trailer italiano del film di Jason Reitman sull'iconico show televisivo

di Chiara Carnà 08 ottobre 2024 1

Cosa è successo nei 90 minuti che hanno preceduto la messa in onda del primo episodio del Saturday Night Live? Il regista Jason Reitman lo racconta in un film caotico e scatenato, di cui vi mostriamo il trailer ufficiale italiano. Saturday Night verrà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e arriverà al cinema il 21 ottobre.