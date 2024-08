Sapore di mare torna al cinema restaurato in 4K, dal 29 agosto: nostalgia di 40 anni fa

News Cinema

Dal 29 agosto torna al cinema in versione restaurata in 4K Sapore di mare di Carlo Vanzina, con Jerry Calà, Marina Suma, Christian De Sica, Virna Lisi, Isabella Ferrari. Uno dei cult della premiata ditta Carlo & Enrico Vanzina di nuovo sul grande schermo dopo 40 anni.

Quale migliore occasione della fine delle vacanze estive, il 29 agosto, per riproporre in sala Sapore di mare? All'ormai cult di Carlo Vanzina, scritto con suo fratello Enrico, e a Vacanze di Natale dello stesso 1983, viene attribuita la nascita della formula "cinepanettone", anche se in realtà questo primo tentativo aveva una volontà malinconica che affiorava, e il desiderio di ricostruire un'Italia passata. Questa edizione restaurata in 4K sarà un'occasione per restituire alla commedia corale una sua giusta collocazione... stagionale, visto che in origine il lungometraggio Dean Film arrivò in sala a febbraio.

Sapore di mare, la prima "vacanza" vanziniana del 1983

Il 1983 fu un anno fondamentale per il regista Carlo Vanzina e suo fratello Enrico, come sempre con lui cosceneggiatore: a febbraio uscì infatti in sala il grande successo di Sapore di mare. Per la prima volta i due sceglievano un approccio corale alla commedia, dopo essersi legati i primi tempi a Diego Abatantuono e ai Gatti di Vicolo dei Miracoli, dai quali proveniva Jerry Calà, che si stava smarcando in una carriera "solista". Ma Sapore di mare non era appunto un assolo, seguiva più vicende in un'estate a Forte dei Marmi nella metà degli anni Sessanta, in un mix di delusioni amorose, flirt, falò, giochi e balli, al ritmo di una colonna sonora d'epoca. Paolo (Angelo Cannavacciuolo) s'innamorava di Susan (Karina Huff), già fidanzata di Felicino (Christian De Sica), tra Marina (Marina Suma) e Luca (Jerry Calà) sembrava nascere qualcosa di serio, la matura Adriana (Virna Lisi) faceva girare la testa di Gianni (Gianni Ansaldi). Diversamente dalla direzione più 100% ridanciana che avrebbe preso il cinepanettone doc negli anni successivi, questi primi film vacanzieri volevano fotografare delle epoche, con un pizzico di nostalgia e amarezza, condensate specialmente nella ricordata e amata scena finale di Sapore di mare, ambientata molti anni dopo.

Il film torna in sala grazie a FilmClub Distribuzione, in collaborazione con Minerva Pictures e Leone Film Group.