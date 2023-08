Saltburn: il bellissimo teaser trailer del nuovo film di Emerald Fennell

News Cinema

Barry Keoghan, Jacob Elordi e Rosamund Pike sono protagonisti del nuovo film di Emerald Fennell dopo Una donna promettente. Il film si intitola Saltburn e questo è il teaser trailer.

Non abbiamo mai fatto mistero della nostra ammirazione per Emerald Fennell, attrice il cui debutto alla regia col notevolissimo Una donna promettente le ha fatto vincere un meritato Oscar per la sceneggiatura. Attendiamo perciò con molta curiosità la sua opera seconda, Saltburn, che dopo aver inaugurato il London Film Festival avrà un'uscita limitata al cinema in America prima di approdare su Prime Video, dal momento che è prodotta da Amazon Studios e MGM. Interpreti principali di questo intrigante film in costume sono quello straordinario attore che è Barry Keoghan, candidato all'Oscar per Gli spiriti dell'isola, l'australiano Jacob Elordi, noto per Euphoria, che è anche nel cast di Priscilla di Sophia Coppola e Rosamund Pike. Ma ecco il bellissimo teaser trailer originale di Salburn.

Salburn: la trama e gli altri attori

Scritto e diretto da Emerald Fennell, Salburn ha tra gli altri protagonisti Richard E. Grant, Alison Oliver, Archie Madekwe e Carey Mulligan. Questa la sinossi ufficiale: la regista premio Oscar Emerald Fennell ci presenta un racconto di privilegio e desiderio splendidamente perfido. Mentre fatica a trovare il suo posto all'università di Oxford, lo studente Oliver Quick (Barry Keoghan) si trova attirato nel mondo dell'affascinante aristocratico Felix Catton (Jacob Elordi) che lo invita a Salburn, l'estesa proprietà della sua eccentrica famiglia, per un'estate che non dimenticherà mai.