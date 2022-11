News Cinema

Saint Omer: il trailer ufficiale in italiano del film di Alice Diop premiato a Venezia

Arriverà nei cinema italiani l'8 dicembre, distribuito da da Medusa Film per Minerva Pictures, Saint Omer, il film di Alice Diop ispirato a un fatto di cronaca che ha sconvolto l'opinione pubblica francese. Ecco il trailer ufficiale in italiano del film, premiato allo scorso Festival di Venezia e scelto dalla Francia per gli Oscar 2023.