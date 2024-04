Ryan Reynolds su Michael J. Fox: "Insegna il modo migliore per volare"

News Cinema

Time ha pubblicato la sua lista annuale delle 100 persone più influenti, inserendo Michael J. Fox: Ryan Reynolds, che gli è amico e come tanti di noi lo adora, ha accettato di scrivere un'appassionata motivazione, con un pizzico di ironia tanto cara a Fox.

Michael J. Fox è comparso nella lista delle 100 persone più influenti del mondo per il 2024, redatta come sempre da Time: la rivista chiede a personaggi nello stesso settore di accompagnare le personalità scelte con un commento, una motivazione. Per l'attore, mito della generazione cresciuta con Ritorno al futuro, in grado di raccontarsi senza filtri e con spietata autoironia nel documentario Still, ha scritto il pezzo molto volentieri il collega e amico Ryan Reynolds. Vi proponiamo il suo inno alla leggenda Fox. Leggi anche Per Michael J. Fox essere attori famosi è più facile oggi che negli anni '80: "Noi eravamo diversi, ci facevamo il culo"

Michael J. Fox onorato sul Time da Ryan Reynolds, per l'inserimento tra le 100 persone più influenti

Ryan Reynolds, che rivedremo tra poco in IF - Gli amici immaginari e Deadpool & Wolverine (in sala a maggio e luglio), è stato ben felice di scrivere diversi buoni motivi per cui Michael J. Fox ha meritato di essere tra le 100 persone più influenti secondo la rivista Time. Anche se per principio non esclude un giorno di tornare a lavorare, nonostante il Parkinson che lo affligge da più di trent'anni, Fox si è raccontato di recente nel bel documentario STILL - La storia di Michael J. Fox, e proprio la sua autoironica resilienza è al centro del bel pezzo scritto da Ryan. Ecco qualche stralcio:

Conosco Michael J. Fox, lo conosco dannatamente bene. Fa ridere. È affettuoso. È bello e intensamente intelligente. E cade un sacco. Non solo perché ha il Parkinson. Cade un sacco perché non ha paura di volare. L'ho incontrato diciassette anni fa, l'ho visto alzare l'asticella della motivazione e della passione. Sarebbe un po' pigro caratterizzarlo solo per il suo impegno eroico nella ricerca mondiale sul Parkinson. È uno che ha aiutato mio padre, insieme a milioni di altri, a sentirsi meno soli. Sarebbe un po' pigro anche considerarlo come la star del cinema che ha formato le vite di persone in tutto il mondo, con un fascino unico, elettrico e autoironico. È la somma di tutte queste cose bellissime. E anche di più. [...]

L'anno scorso ho guardato Ritorno al futuro con mia figlia di otto anni. È diventato il suo film preferito. E per ora, questo basta a me e a lei. Un'altra persona di una nuova generazione ha visto quello che vidi io. Io so quanto sono fortunato a poter considerare Mike un amico. Lei ancora non sa che io lo conosco. Non ho bisogno di insegnare a mia figlia il livello di compassione che Mike gestisce con una tale maestria. O di raccontarle le storie nel modo in cui le racconta Mike. Ho solo bisogno di insegnarle che fa bene cadere un sacco. È assolutamente il miglior modo per sapere se stai volando.