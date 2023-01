Ryan Reynolds risponde a Hugh Jackman sugli Oscar: "Chi vuoi prendere in giro, Chappie?"

News Cinema

Alcuni giorni fa Hugh Jackman chiedeva (ironicamente) all'Academy di non candidare Ryan Reynolds all'Oscar per la categoria migliore canzone originale per il film Spirited, altrimenti il suo ritorno nei panni di Wolverine sul set di Deadpool 3 sarebbe stato un inferno. Ora Reynolds ha risposto.

Prosegue la (finta) faida tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman che attraverso i rispettivi canali social delizia tutti i follower dei due divi, anche se non c'è dubbio che i primi a divertirsi siano proprio loro. Sono anni ormai che si pungolano a vicenda fingendo una rivalità che non c'è, sfociata anche in vere attività promozionali alternative dei brand che posseggono (l'Aviation Gin di Reynolds, il Laughing Man Coffee di Jackman).

Come ben sappiamo, quest'anno i due saranno insieme sul set per interpretare i loro supereroi Marvel in una storia che li vedrà insieme e uno contro l'altro. In Deadpool 3, al cinema nel novembre del 2024, Reynolds indosserà nuovamente il costume del suo irriverente personaggio, mentre Jackman tornerà ancora una volta nei panni di Wolverine nonostante gli avesse dato l'addio nel 2017 in Logan.

Alcuni giorni fa, quando sono state comunicate le short list di varie categorie degli imminenti premi Oscar, Jackman ha postato un video su Instagram. L'attore pregava l'Academy Awards (ironicamente) di non dare una nomination a Ryan Reynolds nella categoria Miglior Canzone Originale per il film Spirited, sbarcato a Natale su AppleTV+, perché questa cosa gli monterebbe l'ego ad un livello tale da renderlo insopportabile sul set di Deadpool. È arrivata infine la risposta di Reynolds.

Deadpool 3: la "lite" tra Reynolds e Jackman prosegue gloriosa

Ryan Reynolds ha postato un controvideo su Instagram in cui inizialmente si lancia soltanto in complimenti nei confronti del collega, dicendo quanto sia stato bravo in The Son, al cinema in Italia dal 9 febbraio, film che potrebbe dare a Hugh Jackman la seconda nomination all'Oscar dopo Les Misérables nel 2012.

La scorsa settimana, Hugh Jackman ha chiesto amorevolmente all'Academy di non votare la nostra canzone "Good Afternoon" nella categoria Miglior Canzone Originale e, bè, non mi abbasserò a quel livello. Sarò all'altezza di questa occasione e sarò al di sopra di tutto. E lo faccio subito dicendo che ho adorato la performance di Hugh in The Son. Zero sarcasmo, nessun occhiolino e nessuna gomitatina. Una delle migliori performance della sua carriera, per una già impressionante carriera, che ha ricevuto una nomination ai Golden Globe e che io umilmente sottopongo alla vostra considerazione.

Alla fine del video Reynolds allunga la mano per interrompere la registrazione, ma non lo fa. L'immagine va a nero, mentre continuiamo a sentire la voce che dice "Wolverine e Deadpool... chi vuole prendere in giro? Non nella tua vita, Chappie". E così dicendo, Reynolds chiama il rivale con il titolo di uno dei suoi film meno apprezzati da pubblico e critica, Chappie del 2015, uscito in Italia con il titolo Humandroid. Qui sotto il video condiviso da Reynolds.