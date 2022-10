Ryan Reynolds e Will Ferrell nel teaser trailer di Spirited - Magia di Natale, la commedia musicale natalizia di Apple

News Cinema

Questo atteso film Apple Original farà il suo debutto in streaming il 18 novembre su Apple TV+. Nel cast, insieme a Ryan Reynolds e Will Ferrell, anche Octavia Spencer. Ecco il teaser trailer di Spirited - Magia di Natale.

Sarà anche l'ennesima variazione sul tema del "Canto di Natale", ma è anche vero che del classico di Charles Dickens non se ne ha mai abbastanza. Specie se a riportarlo sullo schermo, domestico, sono due attori come Ryan Reynolds e Will Ferrell, coppia inedita ma che già possiamo definire interessantissima. E allora è con piacere che vi presentiamo il primo teaser trailer di Spirited - Magia di Natale, la commedia musicale natalizia che debutterà in streaming su Apple TV+ il prossimo 18 novembre.

Regista del film è Sean Anders, quello di Daddy's Home e di Instant Family, che lo ha anche scritto assieme a John Morris. Le musiche comprendono canzoni originali del duo Pasek & Paul, vincitore di Golden Globe e Premio Oscar per la canzone di La La Land "City of Stars", mentre le coreografie sono di Chloe Arnold.

A completare il cast ci sono Octavia Spencer, Patrick Page, Sunita Mani, Joe Tippett, Marlow Barkley e Jen Tullock.

Spirited - Magia di Natale: il teaser trailer del film

Spirited - Magia di Natale: Il Teaser Trailer Ufficiale del Film Apple TV+ - HD

Ogni vigilia di Natale, il Fantasma del Natale Presente (Will Ferrell) sceglie un'anima perduta da redimere attraverso la visita di tre spiriti. Ma questa volta ha scelto lo Scrooge sbagliato. Clint Briggs (Ryan Reynolds) stravolge le carte in tavola e il suo ospite fantasma si ritrova a riesaminare il proprio passato, presente e futuro. Per la prima volta, "A Christmas Carol" viene raccontato dal punto di vista dei fantasmi in questa esilarante rivisitazione musicale del classico racconto di Dickens.