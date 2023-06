Russell Crowe in tour con la band il 27 giugno a Bologna: l'incasso sarà devoluto agli alluvionati

News Cinema

Un bel gesto quello di Russell Crowe che nel suo tour musicale Indoor Garden Party farà tappa a Bologna il 27 giugno e sostiene la decisione dell'organizzazione di devolvere l'incasso alle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna. Il video dell'annuncio.

Che Russell Crowe sia un uomo generoso e dal cuore grande lo sappiamo tutti e ci fa molto piacere la notizia che vi diamo, e che riguarda il concerto del tour Indoor Garden Party che l'attore e musicista porta in Italia, dopo la partenza il 9 maggio in Australia. Mentre molti si sono chiesti perché Bruce Springsteen nei suoi concerti di Ferrara e Roma non abbia fatto il minimo accenno alla sofferenza delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione (e le piogge in questi giorni continuano), Russell Crowe sostiene l'organizzazione dell'evento che ha deciso di devolvere l'incasso del suo concerto di Bologna, il 27 marzo, proprio a loro. Sotto, il comunicato ufficiale dell'evento.

Russell Crowe a Bologna in concerto e l'incasso devoluto per le comunità dell'Emilia Romagna

Si terrà a Bologna il 27 giugno, alle ore 21 presso il Teatro Comunale Nouveau, il concerto dell'attore e regista neozelandese Russell Crowe, premio Oscar 2001 per il film Il Gladiatore. Il live è una delle tappe del tour internazionale della band del divo, che ne è voce e chitarra: il tour “Indoor Garden Party” ha preso il via il 9 maggio scorso in Australia e approda ora anche finalmente in Italia, affinché il pubblico possa scoprire questo lato inedito ma non nuovo dell’artista. Nonostante la pluripremiata carriera, per Russell Crowe la musica non è certo un suo amore recente: fin dagli anni Ottanta l’attore ha affiancato la passione per la settima arte a quella per le sette note. La tappa bolognese, dopo i concerti previsti a Catanzaro, Taranto e Roma non solo rappresenta l’unica possibilità per chi vive nel Nord Italia di assistere all’evento, ma assume un significato importante e dal forte impegno civile: Paolo Rossi Pisu, che con la sua Genoma Films organizza l’iniziativa, ha infatti scelto di devolvere – attraverso la raccolta fondi MIC – Cinecittà - l’intero incasso della serata, dedotti i costi tecnici, alle comunità dell’Emilia Romagna, un’iniziativa di solidarietà subito ripresa dallo stesso Russell Crowe che l’ha appoggiata sentitamente e l’ha condivisa sui propri canali social. Lo show bolognese del 27 giugno sarà anche il kick-off ufficiale del Terraviva Film festival, dedicato al cinema migrante e ai temi dell’inclusione, dell’ambiente e della sostenibilità che in autunno avrà la sua quarta edizione promossa da Genoma Films e l’Associazione Amici di Giana. Per lanciare la manifestazione e celebrare la sua presenza in Italia Russel Crowe riceverà il “Terraviva Green Award”, un prezioso riconoscimento per il suo costante e continuo impegno nella lotta al cambiamento climatico. L’evento è realizzato da Genoma Films, in collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna e Bologna Welcome e con il sostegno di Ascom, Emilbanca, Riviera Marine, Calzanetto, Vertical Music Records e MEI. .