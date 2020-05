Rush: la storia vera del tragico incidente di Niki Lauda raccontata dal film di Ron Howard

News Cinema

Uscito al cinema nel 2013, il film Rush diretto da Ron Howard mette in scena la stagione di Formula 1 del 1976 quando la rivalità tra James Hunt e Niki Lauda era incandescente. È proprio in quella stagione che Lauda si schiantò con la sua Ferrari sul circuito di Nürburgring.

Con glamour e colori saturi, Ron Howard racconta gli anni d'oro della Formula 1 nel film Rush, quando a metà degli anni 70 gli occhi di tutti puntavano su James Hunt, Niki Lauda e la loro rivalità in pista e fuori. Carismatico e anticonformista il britannico Hunt, metodico e ossessivo l'austriaco Lauda, il film mostra la vera storia di come i caratteri e le abitudini nel privato dei piloti influissero sul loro rendimento al volante, oltre che sull'impegno della sfida personale. Ognuno di loro voleva dimostrare non solo di essere il migliore, ma anche che il rivale fosse un pilota sbagliato e non all'altezza. Sullo schermo Hunt è interpretato da Chris Hemsworth, in una pausa dai film Marvel. È invece Daniel Brühl a incarnare Lauda, con l'aiuto di una protesi dentale. Nel film compare anche Pierfrancesco Favino nei panni del pilota svizzero Clay Regazzoni.

Rush: la storia vera della rivalità tra Hunt e Lauda

Nel 1975 Niki Lauda vinceva il campionato di Formula 1 al volante di una Ferrari, mettendo così fine al dominio della Ford che perdurava da sette anni. È sulla stagione del 1976 che si concentra la storia di Rush, scritta dal bravissimo Peter Morgan (autore degli script dei film L'ultimo Re di Scozia, Frost/Nixon e della serie The Crown). Lauda aveva iniziato alla grande, vincendo sei dei primi nove Grand Prix, precisamente quelli in Brasile, Sudafrica, Belgio, Gran Bretagna e del Principato di Monaco, e comunque piazzandosi sul podio anche negli altri tre. La classifica dei piloti lo vedeva al comando, così come la Ferrari era prima tra le scuderie. Hunt era indietro e ad ogni singola gara, a bordo della sua McLaren-Ford, faticava tremendamente ad essere competitivo. Riuscì però a battere Lauda sul circuito spagnolo, ma venne squalificato dai giudici per una questione di centimentri sulla larghezza del suo veicolo (lui e il suo team lo scoprono a fine gara guardando il TG). Ci vollero due mesi perché la contestazione della McLaren venisse accolta e il punteggio ristabilito. Un'altra vittoria al Grand Prix di Francia per Hunt, arrivò per il semplice fatto che Lauda su costretto al ritiro per un malfunzionamento al motore.

Rush: il Grand Prix britannico riaccende l'entusiasmo di Hunt, ma...

Alla successiva gara sul circuito di Brands Hatch in Gran Bretagna, Hunt riuscì a trionfare, perché a un quarto d'ora dalla fine Lauda si trovò alle prese con un problema alle marce giungendo secondo al traguardo. Ma accadde un colpo di scena. Quella corsa fu caratterizzata anche da un dissidio tra Regazzoni e Lauda, compagni di squadra con la Ferrari, che si toccarono alla partenza. L'auto del pilota svizzero andò in testacoda e fu centrata da Hunt. Il resto dei piloti passò indenne, ma i frammenti sulla pista convinsero i giudici ad annullare la partenza per organizzarne una seconda. Regazzoni si affidò all'auto di riserva, così come fece Hunt che però alla fine vinse la gara di fronte al suo pubblico in visibilio. La Ferrari e altre due scuderie contestarono la vittoria dell'inglese per aver usato un auto di riserva che non aveva fatto alcun giro di prova. La protesta venne accolta e la vittoria di Hunt annullata, con conseguente promozione di Lauda al primo posto.

Rush: quale fu la causa del terribile incidente di Lauda a Nürburgring?