Ron Howard sceglie Glen Powell per il suo prossimo film: sarà un vigile del fuoco

Glen Powell continua ad arricchire la sua agenda cinematografica: questa volta è stato scelto dal regista premio Oscar Ron Howard per interpretare un vigile del fuoco in un nuovo progetto.

Glen Powell non ha intenzione di ridurre il passo. Dopo aver interpretato un pilota in Top Gun: Maverick, un cacciatore di tempeste in Twisters ed un poliziotto accusato ingiustamente in The Running Man (in arrivo prossimamente al cinema), potrà sperimentare anche il rischio del fuoco in un nuovo film diretto dal premio Oscar Ron Howard (A Beautiful Mind). Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, Glen Powell interpreterà un vigile del fuoco in un progetto attualmente sprovvisto di titolo.

Recitare offre l’opportunità di interpretare qualsiasi personaggio, anche il più diverso da quello che si è. Glen Powell, stella in ascesa nel firmamento hollywoodiano, è stato coinvolto in un nuovo progetto cinematografico. Seppur sprovvisto di titolo, il film potrà contare sulla regia di Ron Howard ed è una produzione di Amazon MGM Studios, che ha acquisito i diritti del soggetto originale di Christina Hodson. La storia raccontata è quella di due amici d’infanzia molto diversi tra loro e diventati vigili del fuoco di successo. Insieme dovranno affrontare una grave minaccia: una serie di incendi mortali si è abbattuta in Texas e quel compito metterà a dura prova anche la loro amicizia.

Come specifica Screen Rant, già la scorsa estate era stato annunciato un remake di Fuoco assassino (Backdraft), un thriller del 1991 che avrebbe visto alla regia sempre Ron Howard e con protagonisti due fratelli vigili del fuoco rivali che uniscono le forze per indagare su una serie di incendi su Chicago. Il remake non è in produzione, ma Glen Powell avrà comunque l’opportunità di recitare in un film con protagonisti dei vigili del fuoco. Lo stesso attore, del resto, in un podcast ha smentito il suo coinvolgimento nel remake di Backdraft. In ogni caso il nuovo progetto a cui è stato associato è tratto da un soggetto originale.