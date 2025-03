Romics XXXIV, La città proibita di Gabriele Mainetti in un panel alla Fiera di Roma

News Cinema

La città proibita è ancora in sala: il suo regista Gabriele Mainetti discuterà del suo incrocio tra action orientale e commedia all'italiana in un panel, durante la 34ma edizione del Romics alla Fiera di Roma, in partenza il 3 aprile.

La 34ma edizione del Romics si terrà come sempre alla Fiera di Roma dal 3 al 6 aprile: la manifestazione crossmediale copre fumetto, cinema, animazione, serie tv, gaming, musica e cosplay, con mostre, eventi e incontri. Uno di questi, nell'ambito di Cinema Romics, vedrà protagonista il regista Gabriele Mainetti, del quale è in sala in questi giorni La città proibita, suo nuovo exploit nel cinema di genere "all'italiana". Coproduzione Piperfilm, Wildside e Goon Films, il film è distribuito da Piperfilm.

