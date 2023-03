Romics XXX, Alessandro Quarta, voce ufficiale di Topolino, si racconta al pubblico

News Cinema

Alessandro Quarta, voce ufficiale italiana di Topolino, si racconterà al pubblico del Romics, giunto alla XXX edizione alla Fiera di Roma. Ecco data e luogo dell'appuntamento.

Per i 100 anni della Walt Disney Company bisogna festeggiare direttamente con Topolino, e lo sa bene il Romics, alla sua XXX edizione alla Fiera di Roma, dal 30 marzo al 2 aprile. È infatti previsto un incontro con Alessandro Quarta, voce ufficiale di Mickey Mouse qui in Italia, oltre che doppiatore di rango e lunga carriera. Ma quando sarà possibile per il pubblico ascoltarlo?

Alessandro Quarta, voce di Topolino, ospite del Romics XXX

Sabato 1° aprile, dalle 11 alle 12, il doppiatore Alessandro Quarta, classe 1970, sarà al centro di un incontro "4 chiacchiere" presso il Padiglione 5 Movie Village della Fiera di Roma, nell'ambito della XXX edizione del Romics. Alessandro è la voce italiana ufficiale di Topolino, un ruolo che in passato è stato ricoperto da altri grandi come Gaetano Varcasia, ma ha in curriculum anche molto altro.

Il doppiaggio ha caratterizzato la vita di Alessandro sin da bambino, e nel corso degli anni alla recitazione si è affiancata l'attività musicale con l'Enseble Micrologus, specializzato in musica medioevale (in quella veste è direttore di coro, compositore e anche cantante).

Nella sua carriera di doppiatore ha dato la voce, tra gli altri, a Ethan Hawke nell'Attimo fuggente, a Berlino in La casa di Carta, al comico Ed Helms in Una notte da leoni, a Mark Wahlberg in Uncharted, a Zach Braff in Scrubs, Tetsuo in Akira, insegnando l'arte del doppiaggio in diverse scuole: l'ha anche approfondita a livello accademico, in master tenuti all'Università di Salerno, alla Chapman University in California e all'università di Houston in Texas.

Direttore di doppiaggio e adattatore dialoghista, ha fondato l'Accademia Doppiatori Professionisti.