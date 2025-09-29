Romics 35: La valle dei sorrisi con Michele Riondino raccontato dal regista alla Fiera di Roma

News Cinema

Il regista Paolo Strippoli e il cast di La valle dei sorrisi saranno alla 35ma edizione del Romics alla Fiera di Roma, per raccontare in un incontro questo disturbante film horror già in sala.

Dal 2 al 5 ottobre la 35ma edizione del Romics si terrà come sempre alla Fiera di Roma: la manifestazione crossmediale copre fumetto, cinema, animazione, letteratura, gaming nei suoi cinque padiglioni. In ambito cinema, possiamo segnalarvi un panel che permetterà al pubblico di incontrare il cast e il regista di La valle dei sorrisi, un horror tutto italiano che è già nelle nostre sale, interpretato da Michele Riondino e diretto da Paolo Strippoli. L'incontro avviene con la collaborazione di Fandango e Vision Distribution.

Per ulteriori informazioni, vi raccomandiamo di visitare il sito ufficiale del Romics.

