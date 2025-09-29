Romics 35: La valle dei sorrisi con Michele Riondino raccontato dal regista alla Fiera di Roma
Il regista Paolo Strippoli e il cast di La valle dei sorrisi saranno alla 35ma edizione del Romics alla Fiera di Roma, per raccontare in un incontro questo disturbante film horror già in sala.
Dal 2 al 5 ottobre la 35ma edizione del Romics si terrà come sempre alla Fiera di Roma: la manifestazione crossmediale copre fumetto, cinema, animazione, letteratura, gaming nei suoi cinque padiglioni. In ambito cinema, possiamo segnalarvi un panel che permetterà al pubblico di incontrare il cast e il regista di La valle dei sorrisi, un horror tutto italiano che è già nelle nostre sale, interpretato da Michele Riondino e diretto da Paolo Strippoli. L'incontro avviene con la collaborazione di Fandango e Vision Distribution.
La valle dei sorrisi, al Romics incontro col regista Paolo Strippoli e il cast
Il panel dedicato alla Valle dei Sorrisi si terrà domenica 5 ottobre al pad. 8 (Sala Grandi Eventi e Proiezioni) della Fiera di Roma, alle ore 17, in presenza del regista Paolo Strippoli e del cast del lungometraggio, uscito il 17 settembre nelle nostre sale. Il film racconta di Sergio Rossetti (Michele Riondino), un insegnante di educazione fisica che si trascina un passato traumatico e spera di ricominciare a vivere, trasferendosi nel pacifico paesino montano di Remis. Legatosi alla proprietaria di una locanda del posto, Michela (Romana Maggiora Vergano), Sergio scopre però a poco a poco che nel paese c'è qualcosa di strano: la sua atmosfera idilliaca e la serenità di chi vi abita dipendono da un rito macabro e assurdo, un inquietante sacrificio che agli occhi di Sergio appare insostenibile e coercitivo. Il film è una coproduzione Fandango, Nightswim e Spok, in collaborazione con Vision Distribution, su sceneggiatura dello stesso Strippoli, Jacopo Del Giudice e Milo Tissone. Nel cast da segnalare anche Paolo Pierobon, Roberto Citran, Giulio Feltri, Sergio Romano, Anna Bellato e Sandra Toffolatti. L'autore definisce La valle dei sorrisi "un film sull'amore che cura, ma a caro prezzo. Sull'importanza del dolore nelle nostre vite. E su chi ha il coraggio di non sorridere. [...] Nasce dal desiderio di esplorare l'horror non come semplice dispositivo di tensione, ma come spazio simbolico per raccontare la fragilità dell'identità e il bisogno disperato di appartenenza."